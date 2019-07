Alto Garda: feriti due bikers recuperati dall’elisoccorso

La stagione e i molti turisti attirano i ladri, nel nostro caso di zaini.

Una piaga che è tornata ad infestare le spiagge di Riva e di Torbole.

Nel caos della stagione agiscono puntando l’occhio su zaini e borse lasciati incustoditi dall’inconsapevole turista o residente che si concede un bagno poco distante o una puntatina al bar.

La tecnica è sempre la stessa. I ladri puntano un obiettivo (asciugamano) che sia un po’ defilato e distante dalla riva, in modo da essere poco notati e per avere una via di fuga vicina, e non appena l’ignaro bagnante si avvia verso il bagnasciuga, ecco che entrano in azione.

Ieri mattina è avvenuto l’ultimo furto in ordine di tempo.

Alle ore 10 due cittadini tedeschi si sono concessi un bagno vicino a Punta Lido lasciando uno zaino incustodito. Al loro ritorno dello zaino non c’era più traccia.

Dopo aver cercato persone che avessero assistito al furto, hanno immediatamente avvisato una pattuglia della polizia locale in viale Rovereto.

Non appena la segnalazione è arrivata in centrale, sono state visionate le telecamere. Benché la zona del furto fosse coperta, vista la descrizione della persona, si è riusciti a risalire al ladro.

Gli agenti si sono presentati in casa del malvivente, un ventiseienne italiano, e con una perquisizione sono riusciti a risalire alla refurtiva: un Iphone 6s, le chiavi della macchina, 20 euro e un paio di pantaloncini.

Nel frattempo lo zaino è stato ritrovato poco distante dal luogo del furto (Parco dell’Ora) con all’interno tutti i documenti e una carta di credito.

Nell’abitazione sono stati ritrovati anche due cellulari di dubbia provenienza, molto probabilmente derivanti da altri furti.

Grazie al lavoro degli agenti i proprietari hanno potuto riprendere possesso delle loro cose, mentre il delinquente è stato denunciato a piede libero.

Giovedì sono stati denunciati a piede libero per furto di un altro telefono un nigeriano e un italiano di origine marocchina residenti a Mori, e anch’essi individuati tramite le telecamere di sorveglianza e la cooperazione tra forze dell’ordine per un reato della stessa specie (furto all’interno di uno zaino).