E’ consultabile fino al 26 settembre il progetto di prassi di riferimento per malghe e pascoli.

Lo scopo delle vacanze è quello di ricaricare le batterie per poi ripartire a settembre con più slancio.

Però purtroppo, a volte, non riusciamo proprio a staccare la spina, a causa anche dello smartphone che controlliamo in continuazione e che ci riporta alla vita reale, frenetica e poco rilassate.

È per questo motivo che Dolomites Maadnesse ha avuto un’idea brillante: 5 giorni di vacanza completamente gratis sulle Dolomiti, a patto che si lascino a casa computer e cellulare. L’iniziativa si chiama “Recharge in Nature, in the Heart of the Dolomites“.

Sarà possibile andare in vacanza gratis sull’Agordino, in provincia di Belluno, partecipando al concorso entro il 9 agosto. Si parte il 13 settembre e si ritorna il 17.

Una volta dimenticati gli smartphone, i fortunati che passeranno questo giorni in completo relax dovranno attivarsi anche con attività di ricostruzione del territorio, che ha subito un grave colpo a causa della tempesta Vaia.

Ma non solo, durante la vacanza la comunità locale svelerà ai vacanzieri i segreti di “vivere una vita serena e autentica”. Proprio quello che ci vuole per affrontare con maggiore grinta l’esistenza in città.

Ecco cosa ha detto a proposito del progetto, la coordinatrice Emma Taveri: “L’obiettivo del nostro progetto di sviluppo territoriale è stato sempre quello di connettere le più recenti tendenze del turismo a un nuovo modo di vivere il territorio, nel rispetto della natura. Superare Vaia non è stato semplice, ma questo territorio sta reagendo con una forza incredibile e con le comunità locali abbiamo costruito, anzi recuperato, una proposta di turismo che punta proprio a valorizzare il profondo amore di chi qui decide di rimanere e con passione decide di accogliervi“.

“Non tornare come eri partito, ma torna diverso”, è l’unica regola che c’è. Sei pronto a partire lasciando a casa il tuo smartphone?