Carabinieri Predazzo, operazione «Pollice Verde»: denunciato 33 enne della zona

Sta per concludersi presso il centro culturale dell’Euregio a Dobbiaco, in Alto Adige, Euregio Music Camp, la settimana estiva per giovani musicisti organizzata dall’Ufficio comune dell’Euregio in collaborazione con le federazioni bandistiche del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino.

Al termine della settimana estiva la Banda Giovanile dell’Euregio 2019, formata da una sessantina di giovani, sulla scia del successo riscosso gli scorsi anni terrà nuovamente un concerto in ciascuno dei tre territori.

Pubblicità Pubblicità

Il primo concerto sarà ospitato oggi venerdì 26 luglio, al Palafiemme di Cavalese, sabato la Banda giovanile dell’Euregio si esibirà a Vipiteno e domenica 28 luglio a Innsbruck .

Pubblicità Pubblicità

Il prossimo 21 settembre 2019 l’Orchestra giovanile di fiati dell’Euregio parteciperà anche alla “Festa dell’Euregio” a Egna (Alto Adige).

“La musica unisce”.

All’insegna di questo motto nel 2015 è stata creata la Banda Giovanile dell’Euregio, composta dai migliori giovani musicisti provenienti dalle federazioni delle bande del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino.

In occasione della commemorazione del centenario dell‘entrata in guerra dell‘Italia tenutasi a Innsbruck e durante la festa dell‘Euregio a Hall, la Banda Giovanile dell‘Euregio ha conquistato il cuore del pubblico.

Dal 2016 con l’Euregio Music Camp la collaborazione tra i tre territori in questo ambito ha fatto un salto di qualità e diventa parte integrante del programma annuale dell’Euregio.

La cultura, e in modo particolare la musica, unisce le persone. Con l‘Euregio Music Camp di Dobbiaco, si offre ogni anno a più di 60 giovani musicisti l‘opportunità di suonare insieme nella Banda Giovanile dell‘Euregio, di stringere nuove amicizie e di fare preziose esperienze nell’ambito di una mini tournée concertistica nei tre territori.