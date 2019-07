Campodenno, 40 mila euro per sistemare la strada di accesso a Castel Belasi

E’ questo il titolo del progetto ideato da Dalida La Giorgia e che sarà presentato presso il nuovo parco “Le Peschiere” di Molveno nelle serate del 30 luglio e del 13 agosto alle ore 21.

Due incontri aperti a tutti per parlare di violenza di genere, un fenomeno che stando agli ultimi dati interessa, in Trentino, la fascia di età che va dai 16 ai 64 anni, con una media di quasi 50 persone al mese, 1,6 al giorno, e dove l’autore della violenza è nel 61% dei casi il partner o l’ex partner.

L’iniziativa di Dalida prende spunto da una vicenda personale che la vista subire per parecchio tempo la violenza psicologica e fisica dell’ex compagno, una violenza sottile, per tanti aspetti “vigliacca”, che però non è riuscita ad annientarla, ma la portata a riscattare piano piano se stessa, anche grazie all’aiuto dei familiari e delle amiche.

Pubblicità Pubblicità

Un percorso lento che le ha permesso di rimuovere quel cellofan che la soffocava, che non le permetteva di respirare a pieni polmoni la convinzione che non era lei sbagliata, che l’amore è rispetto, dolcezza, comprensione, sostegno, ascolto, confronto e non botte, insulti, denigrazione, umiliazione ecc ecc ecc.

Il proprio dolore e il proprio riscatto Dalida ha voluto rappresentarli “dando colore a delle panchine”, una nera che rappresenta la metafora che il colore dell’amore è rosso e non viola tumefatto, una bianca per prevenire la violenza con lo slogan di vedere il mondo con gli occhi dell’amore, e una terza per rappresentare che la violenza non ha genere.

Dalida, come la maggior parte delle persone di buon senso, è convinta che l’unico modo per distruggere la violenza di genere sia quello di educare all’amore, un’educazione rivolta all’amare il mondo, la vita e se stessi, ritiene anche necessario incentivare le ragazze/i-donne/uomini a denunciare la violenza e se vittime uscirne con degli aiuti esterni forniti da associazioni e psicologi.

Una mission quindi molto importante, che la vede pioniera, in collaborazione con il comune di Molveno, in due serate, moderate da Daria Rossi, con la collaborazione con la dottoressa Marica Malagutti psicologa forense e il dott. Davide Vanni psicologo e sessuologo forense.

Nella serata del 30 luglio si parlerà dell’ attenzione sulla quantità e tipologia di vittime e aggressori, si rifletterà sul silenzio che ancora pervade il dolore – si valuterà la necessità che non basta denunciare la violenza, bensì bisogna aiutare le persone a riconoscere una persona potenzialmente aggressiva per non subentrare in un amore malato, si ragionerà su come fare ad uscire dalla violenza dopo essere entrati in questo circolo vizioso, si rifletterà sulla violenza che non ha un genere: non ha sesso, ne orientamento sessuale, ne orientamento religioso.. è attorno a noi in tutte le sue sfaccettature.