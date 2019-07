A Sardagna l’aperitivo di protesta contro la riapertura della discarica

L’esplosione si è sentita verso mezzanotte di ieri ed ha messo in allarme i residenti di Via Canova e l’allarme è diventato subito virale.

In un primo tempo si era pensato ad un esplosione di una bombola di gas, successivamente di una tubatura e quindi di un tombino.

A Canova sono arrivate le forze dell’ordine e l’accaduto si è in parte ridimensionato.

L’ipotesi è quella di una bomba carta con possibile collegamento con una autovettura descritta come di grossa cilindrata e di colore nero che poco dopo lo scoppio, avrebbe percorso ad alta velocità Via Bassa, allontanandosi dalla zona.

Questa mattina in piazza a Canova, praticamente di fronte all’edicola tabacchi i resti di quella che parrebbe poter essere una bomba carta.

L’interrogativo che inquieta non poco i residenti è ; ma a chi era destinata?

Sarebbe dovuta servire per far saltare una vetrina per facilitare un furto, oppure l’obiettivo era una delle macchine parcheggiate davanti alla bocciofila o peggio ancora per un attentato ad un appartamento?

Probabilmente qualcosa è andato storto e l’esplosione ha fatto saltare i piani.

Un’ipotesi è anche quella di un atto intimidatorio per un messaggio che è comunque arrivato all’interessato.

Sono in corso accertamenti per chiarire l’accaduto.