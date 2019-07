Pergine, cercò di uccidere l’anziana con un cuscino. In corso nuove verifiche

Ieri è stata sentita dal gup Teodora Marolo, la cinquantenne che nel luglio dello scorso anno a Pergine venne arrestata con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della vicina (che aiutava nelle pulizie di casa): le aveva premuto sul volto un cuscino per poi fuggire.

L’anziana era sarà trovata dai primi soccorritori intervenuti in gravissimo pericolo di vita, riversa a terra prona, sfigurata in volto per lo schianto col pavimento, incosciente e priva di respirazione autonoma.

Questo nel tentativo di evitare che l’anziana potesse denunciarla del furto dentro la sua casa visto che era stata riconosciuta.

Il fatto era accaduto a Pergine il 9 luglio del 2018 e aveva sollevato molte preoccupazioni nella comunità perginese, finché poi attraverso le indagini era stato scoperto il colpevole.

La posizione della donna si era ancora di più aggravata dopo che le indagini avevano fatto emergere altre 4 vittime di furto. Da qui l’accusa di auto riciclaggio.

La donna infatti, che soffre di ludopatia, dopo il furto aveva venduto i gioielli rubati ad un compro oro.

Tutti i crimini sono stati commessi fra il 2016 e il 2018.

Le verifiche dei carabinieri nei negozi che acquistano oro hanno portato alla scoperta di altri furti per un totale di 50 mila euro.



Teodora Marolo si era impossessata dei monili dell’anziana donna durante le pulizie settimanali che compiva per poi trasformarli in contanti per giocare d’azzardo. Oltre a questo avrebbe anche usufruito proditoriamente del bancomat della vittima, effettuando diversi “prelievi personali”.

Assistita dall’avvocato Angelica Domenichelli la donna ha ripercorso quel tragico pomeriggio fino a quando le lacrime hanno prevalso sulle parole.

Già di fronte al pm Davide Ognibeni la donna aveva confessato di aver aggredito la vicina sottraendole oro e denaro a causa di un suo debito di gioco, in particolare delle slot machine.

Le accuse per Teodora Marolo sono molteplici: tentato omicidio aggravato, furto, indebito utilizzo di carta di credito e auto riciclaggio (per aver venduto i preziosi gioielli in negozi di compravendita dell’oro).

Secondo l’accusa tra il 2016 e il 2018 la cinquantenne avrebbe venduto gioielli rubati per un valore di circa 50 mila euro.

Verrà nominato un ctu, un perito del giudice per analizzare la cartella clinica dell’anziana aggredita in modo da analizzare la fondatezza dell’accusa di tentato omicidio.

La prossima udienza sarà a settembre: l’accusa potrebbe trasformarsi in lesioni aggravate.

Ora si trova agli arresti domiciliari presso la casa di un parente e sta compiendo un percorso con il Serd per combattere la ludopatia.