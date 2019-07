Lavis boccia l’intitolazione del parco Hofer. Le contraddizioni del PATT

Andreas Hofer a più di 200 anni dalla sua morte, ha ancora il potere di diventare un caso politico.

Ieri sera la proposta della Lega, prima firmataria Monica Ceccato, di intitolare il parco di Via Rosmini a Lavis al comandante tirolese, è stata bocciata dalla maggioranza di centro sinistra: nessun voto contrario, ma astensione generalizzata che però non ha cambiato l’esito finale della votazione.

Il problema adesso è politico.

Infatti il Patt (acronimo di Partito Autonomista Trentino Tirolese) a Trento si era espresso favorevolmente ad un ordine del giorno approvato all’unanimità, mentre gli esponenti di Lavis hanno bocciato la proposta.

Paolo Primon referente della Schützenkompanie Trient, presente al consiglio comunale di Lavis, insinua un dubbio affidato ad un video registrato subito dopo la conclusione della seduta.

Primon nel video s’interroga sulla presenza di un funzionario del Patt di Trento. Perché era alla seduta? Per impedire ai consiglieri di Lavis di muoversi in autonomia? – Si chiede

Di certo la posizione contrastante tra Trento e Lavis non è chiara.

Anche perché essendo la Lega favorevole al ricordo di Andreas Hofer ( a Piedicastello in occasione dell’inaugurazione del parco intitolato al comandante tirolese, era rappresentata dal consigliere comunale Bruna Giuliani) anche il possibile spostamento del Patt nell’area del centro destra, non solleverebbe nessun problema.

La giustificazione della maggioranza di centro sinistra di Lavis è stata quella che competente per un giudizio non sarebbe stato il consiglio comunale, quanto la commissione urbanistica alla quale di fatto, è stata rimandata la decisione.

Una posizione che però non convince, perché alla fine il parere vincolante sarebbe comunque quello del consiglio.

Di certo Primon non mollerà la presa; i partiti interessati daranno il via alla girandola di comunicati stampa; sarà interessante vedere come andrà a finire la questione.