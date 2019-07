La Banda Giovanile dell’Euregio oggi in concerto a Cavalese

Ieri mattina una 54 enne di Campitello di Fassa è rimasta ferita mentre scendeva con la sua auto dalla strada della val Duron.

La signora insieme al marito aiuta una persona in difficoltà che abita in località Pian e poco dopo le 7 aveva deciso di scendere in paese per andare a comprare il pane.

Ancora non è chiaro cosa sia accaduto, sta di fatto che l’auto, una 500, è uscita di strada in uno dei pochi tratti non protetti dal guardarail, precipitando in una scarpata e facendo un volo di cinquanta metri.

Fortunatamente l’auto non ha colpito nessun albero e la discesa si è conclusa con la vettura capovolta su un fianco.

A dare l’allarme sono stati dei ciclisti testimoni della scena. Nell’auto la donna era viva e cosciente anche se incastrata fra le lamiere. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari di Campitello, l’ambulanza e l’elicottero con a bordo l’equipe medica.

Dopo essere stata estratta dalle lamiere e medicata sul posto, la donna è stata elitrasportata al Santa Chiara di Trento.

Non è in pericolo di vita, anche se è sotto controllo per un forte trauma cranico.