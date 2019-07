Imbarcazione in difficoltà sul Lago di Santa Giustina durante il temporale, intervengono i Vigili del Fuoco

Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Taio è intervenuto nella serata di ieri, giovedì 25 luglio, insieme ai colleghi di Tassullo, Cles, Revò, Romallo, Banco e Sanzeno per soccorrere un’imbarcazione in difficoltà sul Lago di Santa Giustina a causa del maltempo.

Il forte temporale che si è abbattuto sull’intera Val di Non ha causato non pochi disagi. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio.

