Il Predaia Calcio alza il velo sulla nuova squadra: Daniele Conci la punta di diamante

L’auditorium comunale di Predaia, a Taio, ha fatto da cornice martedì sera alla presentazione della prima squadra e della formazione juniores dell’Asd Predaia Calcio che prenderanno parte alla prossima stagione agonistica 2019/20.

A fare gli onori di casa è stato il presidente Gualtiero (Walter) Rizzardi, che ha ringraziato le amministrazioni comunali di Predaia e Sfruz e salutato i 115 sponsor che garantiscono un fondamentale sostegno all’intensa attività della maggior associazione sportiva del Comune di Predaia.

La parola è poi passata al vicepresidente Lorenzo Rizzardi, che ha delineato la programmazione e gli obiettivi dell’annata.

Pubblicità Pubblicità

Una formazione ambiziosa quella allestita dal Predaia, che con l’arrivo di alcuni nuovi (e importanti) giocatori ha voluto elevare il tasso tecnico e di esperienza e accompagnare i numerosi giovani che dal settore giovanile si stanno affacciando alla prima squadra.

Sono stati sottolineati i ritorni di tre giocatori nati calcisticamente nel Predaia che, dopo importanti esperienze in categorie superiori, hanno sposato la causa della loro società di origine: Nicola Sicher (già dall’anno scorso), Daniele Conci e Steve Stinghel dovrebbero garantire quel tasso di esperienza e capacità tecniche necessari per far fare il definitivo salto di qualità al nuovo Predaia.

Il fiore all’occhiello della nuova rosa è sicuramente il ritorno in maglia gialloblù proprio di bomber Daniele Conci che, dopo aver calcato i campi della serie D e dell’Eccellenza, e dopo aver indossato maglie prestigiose come quella del Trento, dell’Albiano e del Levico Terme, torna in Val di Non con l’onere e l’onore di essere la punta di diamante in una squadra costruita con un unico obiettivo: vincere.

Ad affiancarlo là davanti ci sarà un altro nome noto del calcio provinciale, quel Marco Mongibello cresciuto nelle giovanili del Mezzocorona e capace di trascinare il Paganella con le sue 21 reti alla vittoria del campionato di Seconda Categoria nella stagione 2017-18.

Qualche metro più indietro agirà invece Andrea Paoli, altro nuovo acquisto abituato a ben altri palcoscenici, mentre per quanto riguarda la retroguardia è di spessore l’innesto dell’eclettico difensore solandro Gabriele Mochen, anche lui con trascorsi importanti in categorie superiori e nella cantera del Mezzocorona.

Tra i pali, a garantire esperienza e affidabilità, ci sarà poi Luca Nave, portiere proveniente dal Molveno.

Al gruppo storico, guidato dal capitano Gabriele Lorandini, sono stati quindi affiancati degli innesti di grande valore e dei giovani che dal settore giovanile sono stati cooptati in prima squadra.

Un mix di esperienza e gioventù, solidità e fantasia, che garantisce al riconfermato mister Giancarlo Pedergnana e al direttore sportivo Giancarlo Emer un gruppo che può puntare finalmente al salto in categorie più consone al blasone e alla capacità organizzativa della società.

Ieri è stato dato il via agli allenamenti, che prevedono un serrato programma fino alla partenza del campionato l’8 settembre prossimo.

Con i ringraziamenti del presidente al Direttivo della sezione calcio, la serata si è conclusa con l’augurio che finalmente l’Asd Predaia possa tornare a conquistare traguardi ambiziosi.

Di seguito l’organico della Prima Squadra

Portieri: Luca Nave, Leonardo Lucchi;

Difensori: Luciano Bertagnolli, Andrea Gervasi, Gabriele Lorandini, Gabriele Mochen, Gianmarco Rizzardi, Riccardo Rizzardi;

Centrocampisti: Nicola Sicher, Devis Chini, Andrea Paoli, Leonardo Recla, Marco Iob, Daniel Depaoli, Andrea Zanolli;

Attaccanti: Simone Rizzardi, Federico Normanni, Daniele Conci, Marco Mongibello, Steve Stinghel, Riccardo Gottardi.

Allenatore: Giancarlo Pedergnana; viceallenatore: Matteo Baggia.