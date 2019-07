Failoni: bene il turismo invernale

Per poter effettuare in sicurezza la 34° edizione della gara ciclistica Challenge internazionale della montagna, è prevista l’istituzione del divieto di transito veicolare per il solo passaggio dei concorrenti nella giornata di sabato 27 luglio dalle 9 alle 11, sul seguente percorso: piazza Fiera, via S. Croce, corso III Novembre, via Perini, via Giusti, largo Prati, via Veneto, via Monte Baldo, via da Sanseverino, lung’Adige Monte Grappa, rotatoria S. Lorenzo, ponte S. Lorenzo, rotatoria Piedicastello, via Brescia (partenza ufficiale all’altezza del piazzale Divisioni Alpine), loc. Montevideo, Sardagna, Candriai, Vaneze con arrivo a Vason del Monte Bondone.

