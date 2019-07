Calore insopportabile. Sciopero allo stabilimento Dana di Arco

Allo stabilimento della Dana di Linfano di Arco la rappresentanza sindacale Rsu (composta da Fiom, Fim e Usb) ha deciso per un’ora di sciopero ogni fine turno per protestare contro il caldo eccessivo in cui si lavora in fabbrica.

Benchè lo stabilimento abbia concesso loro cinque minuti di pausa aggiuntiva, i lavoratori sono comunque tenuti a mantenere identica la produzione aumentando quindi i ritmi di lavoro.

Ci sono inoltre reparti dove non sono messi a disposizione acqua e sali minerali. Proprio per via di tali condizioni la rappresentanza sindacale ha indetto un’ora di sciopero nella consapevolezza che lavorare con il caldo eccessivo può comportare seri rischi per salute.

Nel 2015 a Rovereto Carmine Minichino morì per un colpo di calore nel reparto presse dell’azienda Marangoni.

Nei giorni scorsi l’Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e la Federazione lavoratori delle Costruzioni Feneal-Uil, Filca-Cisl e Filea-Cgil si sono incontrate con lo scopo di impegnarsi nella prevenzione del rischio da caldo nei settori edile e estrattivo, visti i casi troppo frequenti di colpi di calore.

Secondo l’Azienda sanitaria questi due settori sono quelli maggiormente a rischio e per tale motivo all’incontro hanno partecipato anche l’Associazione trentina dell’Edilizia-Ance Trento, l’Associazione artigiani categoria edilizia e il Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento.

L’afa e il caldo torrido non aiutano certamente nella produzione e i sindacati stanno cercando di rendere più “umane” le condizioni di lavoro.