Borgo: assestamento di bilancio per oltre 500 mila euro approvato dalla nuova Giunta guidata da Enrico Galvan

Si è svolto mercoledì 24 Luglio il secondo consiglio comunale guidato dal neo eletto sindaco Enrico Galvan.

All’ordine del giorno due mozioni firmate Civitas e Innova su l’applicazione “sensor civico” e aggiornamento sito internet.

Entrambe sono state approvate all’unanimità.

Da parte della “coalizione del cambiamento” rappresentata dalle liste Lega Salvini Trentino e Borgo Olle Uniti per il cambiamento nessun atto depositato in questo primo atteso consiglio comunale.

Coalizione che a solo 2 mesi dalle elezioni è in pieno scontro con la lista Agire Trentino Olle Borgo la quale non ha nessun rappresentante in consiglio comunale ma rivendica alcune decisioni scorrette alla luce del sostegno alla candidata Sbetta cui la nostra testata ha dato spazio a seguito di una nota ufficiale di Agire per il Trentino.

Tra i vari punti si è approvato l’assestamento di bilancio che registra entrate ed uscite straordinarie per circa 500 mia euro cosi scomposte: 70 mila euro (fondi statali) destinati all’ efficientamento della pubblica amministrazione, 75 mila (più 15 mila di progettazione) per i lavori sulla strada dei Vanezi, 40 mila per analisi dei terreni sul ex discarica di San Lorenzo, 69 mila per la realizzazione di un parco dell’area del pala sport, 32 mila per la manutenzione straordinaria del campo sportivo di Olle e 30 mila per l’acquisto di un nuovo mezzo per il magazzino comunale.

Altri 60 mila euro per il nuovo autovelox del Servizio di Polizia locale dove Borgo è capofila sulla SS 47 a Grigno in direzione Bassano.

Altri fondi minori sono stati stanziati per la manutenzione della scuola di musica, recinzione sentieri e cestini per cani.