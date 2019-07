Bimbe, bimbi, ragazze e ragazzi pronti a cantare sul prestigioso palco di Cles con “Piccoli Fans”

Giovedì 2 maggio scorso a Cles è stato ufficialmente presentato il libro “Luciano Debiasi. Il camoscio del Peller”, scritto da Walter Corradini in collaborazione con Giuseppe Mendini e con la prefazione redatta da Maurizio Fondriest.

Nel corso della serata Walter Corradini specificava: “Per quanto riguarda il costo del libro, il ricavato sarà devoluto a Frà Sebastian ed alla sua parrocchia in India, che gli saranno consegnate tramite Padre Giampaolo Zuliani, parroco a Bolzano”.

Ora, a tre mesi di distanza, le vendite del libro hanno superato le aspettative, così da permettere agli autori di consegnare già una prima tranche di offerte da donare a Padre Sebastian Muthirenthikal, che opera in India a capo della Missione ‘Divine Providence Home for disabled boys’ nello stato di Andhra Pradesch, che si affaccia sul golfo del Bengala in Kerala. La missione si occupa di bambini poveri, abbandonati e disabili, che risiedono nei villaggi di Vissannapeta. Al riguardo nel volume è stata inserita una lettera di ringraziamento a Don Gianpaolo Zuliani, referente della missione per la provincia di Bolzano, e parroco della chiesa Don Bosco a Bolzano.

Nelle scorse settimane Padre Sebastian era in visita a Bolzano, per cui gli autori Walter Corradini e Giuseppe Mendini insieme a Luciano Debiasi, si sono recati nel capoluogo altoatesino per consegnare personalmente le donazioni raccolte.

Padre Sebastian, dopo una calda accoglienza, ha spiegato che in India si sta concludendo la realizzazione di alcuni locali dove sono già sistemati circa una quarantina di bambini bisognosi.

“Mancano solo dei piccoli lavoretti, ma il più è fatto” commenta Padre Sebastian, aggiungendo che conosce la Valle di Non perchè qualche anno fa è stato in visita a trovare Padre Ruggero Valentini, ex missionario in India.

La visita è stata breve, causa i molteplici impegni del Padre, ed alla fine Corradini ha consegnato la busta contenente € 500,00. Corradini, parlando con Padre Sebastian, commenta: “Questa è una somma modesta, ma considerando che il libro costa € 10.00, detratte le spese, per noi è stato un buon riscontro”.

La risposta di Padre Sebastian è stata molto significativa: “Una goccia da sola non è tanto, ma tante gocce formano un oceano”.

Walter Corradini annuncia che in settembre il volume sarà presentato in anteprima nel corso di una serata di beneficenza a Bolzano, della quale ci farà sapere i dettagli.

Chi volesse contribuire a questa causa, può farlo ovviamente acquistando il volume, oppure rivolgendosi a Don Gianpaolo Zuliani, parrocchia S. Giovanni Bosco, via Sassari 4, Bolzano – Tel. 0471/911087

Il libro “Luciano Debiasi. Il camoscio del Peller” è in vendita presso la Cartoleria Visintainer a Cles.