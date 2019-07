«Abbandonato perché autistico»: partita la corsa di solidarietà per l’affido o l’adozione

«Abbandonato perché autistico», il fallimento delle istituzioni».

Era questo il titolo dell’articolo che il nostro quotidiano ha pubblicato ieri e che riassumeva la triste e drammatica vicenda del bambino di 11 anni che era stato abbandonato dai genitori perché autistico e per questo affidato al tribunale dei minorenni.

La telefonata di aiuto era arrivata da parte di un’assistente sociale a Casa Sebastiano di Coredo, la struttura di eccellenza europea nel settore che si occupa di riabilitazione intensiva, accoglienza, residenzialità e formazione di personale specializzato e che ha come primo obiettivo per i ragazzi autistici quello di farli rientrare attivamente nella vita sociale.

La notizia ha fatto il giro di tutti i media e le televisioni nazionali ed ha attivato subito una bella gara di solidarietà verso il bambino autistico.

Sono state numerose le telefonate e le e-mail arrivate a Casa Sebastiano da tutta Italia nelle ultime ore che confermano la solidarietà degli italiani.

Associazioni, privati cittadini e famiglie in questo momento hanno sostituito le istituzioni e la politica.

Un grande esempio di interesse e solidarietà.

L’Italia quando serve, e verso chi ha davvero bisogno c’e’!

«In molti ci stanno chiedendo notizie, a questo proposito è necessario fare chiarezza: il bambino risiede in altra regione ed è affidato al Tribunale dei Minori della relativa regione, non è quindi affidato a noi e non si trova nella nostra struttura, Casa “Sebastiano” è un centro diurno e residenziale socio-sanitario accreditato con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento autorizzato a ospitare ragazzi con più di 16 anni» – Spiega la pedagogista di Casa Sebastiano Elena Gabardi

«In molti si stanno anche rendendo disponibili per dare un aiuto e questo ci riempie il cuore di speranza. Diverse associazioni e strutture ci hanno contattato per offrire aiuto al piccolo e alla famiglia, – aggiunge – molte persone e famiglie addirittura si stanno offrendo per l’affido o l’adozione. Ringraziamo tutti per la disponibilità e la solidarietà espressa, confidiamo che i servizi sociali sapranno trovare la soluzione migliore».

Elena Gabardi spiega che tutti possono dare una mano e fare tanto per molti bambini e famiglie con disabilità, già da subito, rivolgendosi alle associazioni del proprio territorio, aiutando i propri vicini di casa, i compagni di scuola dei figli

«Non lasciamoli soli o situazioni critiche come quella appena successa si ripresenteranno» – Sottolinea Elena Gabardi

«Confidiamo che questa esposizione mediatica serva a che le istituzioni si attivino al più presto là dove i servizi e il sostegno sono carenti, in molte parti d’Italia manca la riabilitazione e mancano i centri residenziali che possano consentire un futuro dignitoso e un po’ di serenità alle moltissime famiglie che vivono le difficoltà quotidiane dell’autismo e di tante altre gravi disabilità» – Conclude la pedagogista