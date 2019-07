Zona artigianale Rovereto, segnalato un caso di degrado

Nelle prossime settimane i consiglieri comunali di Ala dovranno verificare la loro eventuale incompatibilità con la variante. Si capirà così per fine agosto se il consiglio potrà votare in prima adozione il documento, o se bisognerà chiedere la nomina di un commissario ad acta.

In ogni caso, per evitare la sospensione del procedimento a causa dell’inizio del semestre bianco, la prima adozione (sia essa data dal consiglio o dal commissario) dovrà avvenire entro il 1 di novembre.

La variante è un frutto di un lavoro certosino fatto dall’architetto incaricato dal Comune, Giorgio Losi, assieme agli uffici tecnici comunali: sono stati schedati tutti gli edifici dei centri storici del Comune di Ala (non solo il pregiato centro di Ala, ma anche quelli delle frazioni); sono stati compresi i piccoli agglomerati storici (come quelli presenti nell’alta val di Ronchi) e i manufatti storici isolati (le malghe della Lessina in primis). Sono state scattate oltre 4000 foto (anche col drone), e sono stati schedati 1304 edifici.

La prima novità è proprio data dal fatto che ogni edificio avrà con la variante una sua scheda, che ne indica tutte le informazioni, le caratteristiche e la categoria di intervento possibile. La scheda contiene anche i vincoli presenti, le aree di pertinenza e delle foto. La variante ha poi recepito le nuove normative, a partire dalla legge provinciale del 2015, che ha già cambiato notevolmente l’approccio in materia, dando l’opportunità in certi casi di recuperare i sottotetti per sfruttare meglio gli spazi o aprendo per certe determinate tipologie alla demolizione e ricostruzione.

L’architetto Losi ha proposto qualcosa in più per Ala. La variante in particolare apre alla possibilità di intervenire anche in modo non tradizionale. Si dà la possibilità di recuperare gli edifici storici con interventi di architettura contemporanea. In tal senso è stato rivisto anche l’abaco tecnologico, che risaliva al 1997 e costringeva ad usare solo materiali tradizionali; a questi sono stati aggiunti materiali moderni. Va precisato che ogni intervento proposto, anche in questo caso, dovrà essere eventualmente valutato dalla commissione edilizia.

Sono stati poi tracciate delle proposte di passaggio pedonale e ciclopedonale attraverso il centro storico, per dare il modo di attraversarlo lungo nuove direttrici. In alcuni di questi casi i possibili passaggi attraversano proprietà private: in tal caso saranno subordinati ad accordi da stipulare con i proprietari, che in cambio riceveranno dei bonus compensativi.

Viene infine tolto il vincolo attualmente esistente, che impone per gli edifici nel centro storico di essere usati almeno al 50% per scopo residenziale. In tal modo si apre alla possibilità di creare negozi verticali, ad usi di scopo sociale, a scuole, istituti di credito o altre iniziative di tipo socio economico.

“Dopo l’approvazione in prima adozione della variante generale, questa nuova variante completa il percorso urbanistico del nostro Comune, che era fermo al palo da vent’anni – ha detto il sindaco Claudio Soini – servirà a rendere più agevole la vita di chi vuole intervenire e valorizzare i centri storici. Vivere e utilizzare di più i centri storici serve anche ad evitare ulteriori usi del terreno all’esterno di essi. Diamo una possibilità in più ad intervenire, anche con qualcosa di moderno in accostamento al vecchio, purché fatta con sensibilità”. “Ringrazio l’architetto Losi e i tecnici dei nostri uffici – ha aggiunto l’assessore all’urbanistica Stefano Gatti, che ha seguito tutto l’iter di questa variante – in parallelo stiamo lavorando anche sul regolamento edilizio comunale. Se questa variante verrà approvata, i cittadini avranno a disposizione immediatamente una scheda dettagliata delle loro proprietà, e che dirà loro cosa potranno fare e come per migliorare gli edifici”.