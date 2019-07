Vandalismi sulle auto a Comano Terme, la Polizia locale rintraccia il colpevole

Passione per la pesca? Il Trentino è la location ideale. E la val Rendena con le fresche acque del fiume Sarca, diventa ogni estate un paradiso per chi non può vivere senza pescare.

La pesca sportiva su acque correnti fluviali, ormai evoluta quasi totalmente nella forma NO KILL, è una passione molto praticata in America Settentrionale (USA e Canada) e ce lo testimoniano i film e le serie tv, dove il weekend a pescare immersi nella natura è un classico del tempo libero degli americani.

La qualità delle acque fluviali e lacustri trentine è decisamente ottima, e questo ha permesso alle specie ittiche presenti, di trovare un ambiente ideale per poter diffondersi.

La zona dell’Alto Sarca dalla sorgente alle terme di Comano è stata anche scelta come location per il 38° Campionato Mondiale di pesca alla mosca ed il 21° Campionato Europeo. Qui, grazie all’abbondante portata d’acqua, che proviene direttamente dalle Dolomiti di Brenta (patrimonio Unesco), e la varietà degli ambienti, inseriti in un quadro naturale davvero unico, è stato possibile creare zone specifiche ad uso degli appassionati di pesca sportiva, pesca mosca e spinning.

Le varietà presenti sono innanzitutto la trota marmorata, la trota fario, iridea, salmerini e temoli.

Ne parliamo con un operatrice del settore, la dott.ssa Gioconda Dorna, psicologa, che è nata in questa valle, e gestisce un Bed & Breakfast a Darè in Val Rendena da molti anni, e quindi ha potuto essere testimone di questo nuovo turismo legato alla passione per la pesca sportiva.

Da quanto tempo opera nel settore turistico?

Da 18 anni. Provengo però da una famiglia che già più di 60 anni fa accoglieva i villeggianti che venivano in vacanza nella nostra bella val. Rendena. Devo dire che ho visto il cambiamento della tipologia di ospiti che vengono in estate a soggiornare qui. Il boom di pescatori è un fatto positivo, in quanto si tratta di sportivi che pescano per divertimento e piacere di vivere la natura a 360 gradi, infatti si tratta di pesca NO KILL.

Ci può raccontare la sua esperienza con gli appassionati di pesca che vengono da queste parti?

“Da diversi anni siamo convenzionati con l’associazione pescatori alto Sarca . Sono felice di aver dato il nome ad una riserva di pesca il ‘’Maroc del ghiro’’.

Il nome è dato da un grosso masso che si trova in mezzo al fiume, dove da piccola giocavo con gli amici mentre i miei familiari rastrellavano il fieno nei prati vicini. E’ un tratto del fiume Sarca dopo il ponte di Vigo Rendena verso nord.

Prima la pesca era un hobby limitato a qualche appassionato del luogo, ma con il diffondersi del turismo di massa qui in valle, abbiamo visto che c’era richiesta di accogliere gli appassionati di pesca sportiva.. Alcuni anni fa in occasioni dei Campionati europei, abbiamo ospitato la squadra finlandese di pesca alla mosca.

Un giorno i finlandesi mi hanno portato due salmerini e questo lo ho considerato un regalo raro poiché tutti i pescatori effettuano la pesca no Kill, e cioè non trattengono il pesce pescato ma lo rimettono in acqua.

La maggioranza dei pescatori sono italiani e provengono in particolare dalle province lombarde e dell’Emilia Romagna. Comunque c’è un passaparola diffuso che porta ogni anni diversi ospiti per la prima volta da altre località d’Italia, tutti in cerca di autenticità e riscoperta della natura, praticando l’hobby della pesca..

Tutti ci invidiano i nostri torrenti copiosi di acque e ricchi di pesci.

Per agevolare gli ospiti pescatori garantiamo loro la possibilità di ottenere i permessi di pesca giornalieri.

I pescatori soggiornano nel nostro B&B e possono acquistare qui il permesso di pesca. Abbiamo anche pescatori stranieri, in particolare tedeschi e austriaci..

Oltre alla pesca sportiva, cosa le chiedono gli ospiti pescatori quando vengono in Val Rendena e cosa vorrebbero trovare per migliorare il loro soggiorno e la passione per la natura ?

Gli ospiti pescatori oltre alla pesca amano anche fare escursioni sulle Dolomiti di. Brenta e sul gruppo. Adamello-Presanella. Noi indichiamo i percorsi più affascinanti dal punto di vista paesaggistico etc.

Indichiamo anche percorsi gastronomici dove possono gustare i nostri prodotti tipici. Ma soprattutto amano assaporare le torte caratteristiche del B&B fatte con antiche ricette, in particolare la famosa torta Gioconda!!!.