Sprecopoli: invece degli spacciatori, nel parco la polizia trova i lavoratori della cooperativa sociale che dormono

Ad attirare l’attenzione di alcuni passanti, che poi hanno inviato le fotografie al numero WhatsApp della redazione, (3922640625) è stato l’arrivo della squadra della polizia locale poco prima delle 17 di oggi giovedì 25 luglio 2019

Quella che riportiamo è un cattivo esempio dato da una cooperativa sociale, nella fattispecie la Coop «Le Coste».

Secondo la ricostruzione dei testimoni, che hanno assistito al sopralluogo della polizia locale, 3 soggetti, un italiano e due africani, stavano eseguendo dei lavori nel parco.

La squadra della polizia locale stava facendo i controlli antidroga e antidegrado nei parchi, operazione voluta dal Sindaco.

I poliziotti hanno trovato uno dei due africani – secondo le testimonianze dei presenti all’arrivo della Polizia – che stava dormendo sulla panchina mentre l’altro stava usando un decespugliatore con il quale tentava di tagliare l’erba, con il risultato di strappare anche le radici e di lasciare sulla passeggiata un vero disastro.

Il terzo falciava l’erba in modo dignitoso.

L’operatore addetto all’aspirazione poi si è svegliato e per nulla intimorito dalla presenza dei poliziotti e si è messo al cellulare.

La squadra della polizia ha continuano l’ispezione.

Dopo un’ora tornando sul posto ha notato l’operaio ancora al cellulare e tutte e tre pronti a smontare per andarsene a casa.

La squadra della coop se ne andata lasciando quello che si vede nelle foto.

Ai poliziotti non è rimasto che prendere atto della situazione e redarre un verbale di quanto successo.

«Altre volte abbiamo inviato al sindaco delle lamentele per come questa cooperativa gestisce questi lavori, cestini non svuotati, rifiuti abbandonati sulla passeggiata del Fersina su Viale Rovereto etc etc.. Noi consideriamo questi episodi come veri sprechi pubblici e gli operai stranieri che vi lavorano senza un minimo di formazione» – Si legge a corredo delle foto inviate dai testimoni.