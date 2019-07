Miss Italia: stasera viene eletta la «reginetta» di Avio

Il percorso di studio, analisi e approfondimento avviato dall’Amministrazione Comunale nel 2016 e approdato in Consiglio Comunale, ha portato all’approvazione della delibera che sancisce la nascita della nuova società “in house” auspicata da anni ovvero “Società Multiservizi Rovereto srl”.

Nei suoi interventi in aula il Sindaco Francesco Valduga ha ripetutamente sottolineato come si tratti di un’azienda strategica e della città e pertanto l’importanza di una condivisione degli aspetti tecnici che la caratterizzeranno in futuro.

Anche grazie a questo, il Consiglio Comunale ha approvato con 20 voti favorevoli e 5 astenuti, l’assetto organizzativo del nuovo soggetto che supera l’attuale AMR e si pone sul mercato in termini assolutamente ambiziosi rispetto ai servizi che può ottenere e gestire dal Comune con la formula ”in house” (cioè “in casa”), essendo espressione diretta dell’ente Comune.

La volontà politica manifestata da più voci nel corso del dibattito consigliare, è quella di favorire una gestione più agile dei servizi pubblici attuali e di ampliarne lo spettro. Il socio pubblico non mancherà di indirizzare gli obiettivi strategici ed esercitare il controllo sui risultati conseguiti dal lavoro del consiglio di amministrazione.

Il successo dell’operazione è anche merito di due fattori: anzitutto della cura posta agli atti da parte dei consulenti nominati allo scopo, che hanno saputo rappresentare sia in commissione che in aula le novità giuridiche ed economiche di questo passaggio per certi versi epocale, e poi la disponibilità che il Consiglio Comunale ha manifestato partecipando alla costruzione di questo percorso articolato e complesso.

Ciò ha sicuramente facilitato l’espressione di un voto consapevole e meditato che a larga maggioranza esprime la condivisione intorno agli obiettivi di fondo di questa trasformazione.

Spetterà adesso al socio unico (il Comune di Rovereto) fare in modo che il nuovo consiglio di amministrazione operi al meglio investendo non solo sui servizi attualmente in carico ad Amr ma anche su possibili mission future.

In una conferenza stampa di prossima programmazione verranno illustrati tutti i dettagli e tutte le opportunità che questa svolta comporta per Amr per per la città e che va a potenziare l’offerta di servizi sia sul territorio di Rovereto che della Vallagarina.