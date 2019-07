Levico Terme: cancellati tutti i concerti. Una storia che parte da lontano

Si appresta alla conclusione il primo prestigioso ciclo di conferenze denominato Trentino 2060 promosso dai giovani Davide Battisti e Zeus Fiorese (nella foto) cui la nostra testata ha dato ampio spazio, vista la lodevole iniziativa.

In occasione dell’ultima serata prevista per Venerdì 26 Luglio presso gli spazi esterni della Biblioteca di Borgo Valsugana situata in Via XXIV Maggio 7 sara presente il noto sondaggista (Ipsos Italia) Nando Pagnoncelli che parlerà di percezione e realtà. Insieme a lui ci sarà anche Marianna Baggio ricercatrice in Economia Comportamentale all’università di Trento.

L’intero progetto promosso dall’associazione culturale Agorà è stato accompagnato dal progetto fotografico “Trentino 2060 Portraits” ideato da Manuel Tomio il quale ha catturato le impressioni dei partecipanti attraverso una serie di scatti durante tutto il ciclo di conferenze. Per il 2020 l’associazione, che si sta ampliando, sarà ancora protagonista con un nuovo ciclo di incontri in carniere sempre rivolti a tutti.

