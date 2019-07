Le tensioni di Governo si allargano anche al Premier Conte e intanto la TAV viene approvata

L’asse della tensione governativa sembra ora essersi spostata verso il rapporto sempre più complicato tra il Vice Premier Salvini e il Presidente del Consiglio Conte, protagonista ieri in aula dell’informativa sul Russiagate in cui ha chiarito quanto più possibile il ruolo di Savoini sulla questione.

Durante le dichiarazioni di Giuseppe Conte, tra i Cinque Stelle non sono mancate le proteste a causa dell’assenza in aula del compagno di partito di Savoini nonché Ministro dell’Interno,Matteo Salvini.

In giornata il Vice Premier della Lega ha però fatto sentire la sua voce toccando direttamente il Premier in riferimento al caso Savoini:“ Le parole di Conte mi interessano meno di zero”.

Inoltre, rivendica la scomoda situazione Russiagate con la vittoria politica della TAV ma non nasconde un forte disappunto per le parole del Presidente di ieri al Senato.

Giuseppe Conte durante la discussione in aula ha infatti ribadito il filo diretto tra Savoini, l’uomo del Russiagate e lo stesso Salvini .

“ fantasy”la definisce Salvini” “ una caccia al tesoro che non c’è”.

Ed il PD che nel frattempo, oggi presenta formale mozione per la richiesta di sfiducia individuale del Ministro dell’interno alla luce degli accadimenti di ieri nell’aula del Senato.

Ma i fragili equilibri del Governo sono minati da un altro sospetto nei confronti del Premier.

Conte è sospettato di giocare una partita tutta propria sfruttando anche le sfaldature interne ai Cinque Stelle e magari cercando una maggioranza alternativa.

Sulle forti tensioni del Governo interviene anche il Presidente della Repubblica Mattarella che ha invitato le forze politiche a “ stemperare i conflitti nella maggioranza”.

“ il Quirinale è solo un arbitro ma serve una fattiva collaborazione” ha detto il Capo dello Stato che ha sottolineato di non restare isolati in Europa “ Fuori dall’UE non c’è futuro” ha ammonito Mattarella”.

La prossima partita si sposterà ora sulla nuova manovra e sulle Autonomie