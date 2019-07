La presidente del Senato Alberti Casellati alla cerimonia per i 20 anni delle norme di attuazione dello Statuto

Il dibattito legato al bacino per l’innevamento artificiale in Bondone, potrebbe essere l’ultima occasione per mettere ancora una volta in minoranza la maggioranza, creando uno scenario alternativo rispetto all’armistizio pre elettorale che scatterebbe nell’ultimo semestre di legislatura.

Tutto dipende dall’anima verde della sinistra.

Marco Ianes entro la settimana dovrebbe sciogliere le proprie riserve sul restare in maggioranza o meno. La situazione è estremamente delicata.

L’attuale amministrazione sta in piedi solo con un voto di scarto.

Se Ianes si comporterà da quell’ambientalista che dice di essere, per coerenza deve passare con la minoranza.

Se a prevalere saranno invece le strategie politiche, non sarà facile giustificarsi con i suoi elettori.

Ma l’anima verde aleggia anche in Futura con Lucia Coppola che dalle esperienze di Lotta Continua è passata ai verdi e che di fatto è la portavoce del grande vecchio della politica trentina; Marco Boato.

Per la Coppola è facile contestare anche in modi alquanto accesi perché è in Provincia e non più in Comune.

Ma pur essendo fuori dal gioco diretto, dovrebbe richiamare ad una coerenza di principio i suoi consiglieri comunali.

Insomma se i verdi agiranno secondo coscienza siamo alla vigilia della caduta della giunta di centro sinistra che sopravviverà solo nel caso in cui Ianes, Coppola e Boato accettino di riconoscere che la sensibilità per l’ambiente era unicamente di facciata.

A questo proposito è da registrare l’intervento di Andrea Maschio consigliere comunale dei 5 Stelle; “ Sul comportamento del centro-sinistra-autonomista-futura-psi-verde in merito al bacino idrico delle Viote siamo al paradosso, se non al ridicolo od alla presa in giro. Il Sindaco (PD), insieme ai “suoi” assessori di FUTURA, accetta di mettere il bacino idrico delle Viote nella delibera di variante del PRG sostenendo che rientra a pieno titolo negli obiettivi di piano. Il consigliere verde di maggioranza Ianes va su tutte le furie ed è l’unico che agisce a dire il vero, più a parole che altro, perché poi alla fine regge il moccolo comunque alla maggioranza che proprio di un voto sopravvive. Ora la portavoce dei Verdi del Trentino ma anche consigliere provinciale di FUTURA, Coppola, lancia anatemi.Un segno della confusione, del disordine, dell’anarchia che vige nel centro-sinistra-autonimista-futura-psi-verde e chi più ne ha più ne metta. Ricordo, ma non fa notizia lo comprendo, che gli unici ad essere sempre stati contrari al bacino siamo sempre stati solo noi e che insieme a Ianes in questa variante al PRG abbiamo votato contro, ma a voler ben vedere siamo sempre forse troppo colpevoli di coerenza, trasparenza e correttezza. E nonostante vengano spesso raccontate diversamente le cose stanno cosi”.