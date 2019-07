Alto Garda e Ledro: venerdì servizi chiusi per il patrono

Automobilista sbadato o poco informato sulla segnaletica del codice della strada imbocca la pista ciclabile con la sua autovettura.

È successo ieri sera tra Riva del Garda e Torbole alle 23.25

Il conducente dopo un centinaio di metri probabilmente capisce che qualcosa non funziona come dovrebbe e allora frena e in retromarcia riprende la strada normale. Sia ben chiaro, in condizioni normali difficile compiere un errore del genere.

Ma durante la notte può anche succedere di sbagliare.

Ma a Trento sono saliti alla ribalta due clamorosi casi simili successi in pieno giorno.

Un anziano signore si era infilato con la macchina lungo la ciclabile sul cavalcavia che dalla rotonda di via Maccani porta in via Brennero rimanendo incastrato fra il guard rail e le rete di delimitazione.

Operazione difficile compiere, ma che è riuscita perfettamente al pensionato apparso all’arrivo dei vigili del Fuoco e dei Carabinieri abbastanza smarrito (qui foto ed articolo)

Il 31 gennaio del 2018 sullo stesso cavalcavia un’autovettura con a bordo 2 anziani aveva imboccato la pista ciclabile che costeggia la strada sul cavalcavia ed era cominciata a salire.

Giunta quasi in cima ha incontrato delle persone a piedi e in bicicletta che sbracciandosi hanno segnalato al conducente che la zona era vietata alla macchine.

In quel caso l’anziano alla guida si era infuriato per le grida e le urla dei pedoni pensando che fossero loro a non poter circolare su quel tratto di strada.

Poi finalmente si era reso conto di dove si trovava e in retromarcia, con una manovra da brivido, era tornato indietro imboccando la strada giusta (qui foto e articolo)