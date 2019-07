Villa Lagarina: 10 progetti per i giovani della destra Adige

Anche quest’anno Villa Lagarina, assieme ai comuni della destra Adige e alla Provincia, sostiene col Piano Giovani la capacità progettuale e creativa dei ragazzi e delle ragazze che diventano protagonisti di iniziative rivolte al territorio.

Come spiega il consigliere comunale con delega alle politiche giovanili, Jacopo Cont: «Non solo destinatari e fruitori di cose pensate dal mondo adulto, ma in prima linea per ideare e realizzare progetti.

Il 2019, per le politiche giovanili, è un anno di profondo cambiamento con l’entrata in vigore della nuova riforma.

Ma lo spirito progettuale è rimasto invariato e quindi, coinvolgendo i ragazzi e le ragazze, facendoli sentire protagonisti attivi del proprio territorio, è nato un programma di alto spessore con proposte culturali, ricreative, sportive e di auto-formazione per continuare a esserci ed essere parte integrante della comunità».

Vediamo dunque le 10 proposte che la Provincia ha recentemente approvato.

Ades got talent 2.0 (in diversi comuni della destra Adige). È il talent show più innovativo della Vallagarina, che cerca di portare serenità e allegria, facendo vivere momenti di spensieratezza e mettendo in luce i migliori talenti del territorio.

Saranno coinvolti tutti i gruppi giovanili dei 5 comuni del Tavolo per raggiungere insieme la miglior riuscita del progetto e arrivare a scoprire tutti insieme chi sarà il vincitore di Ades got talent 2.0.

Aperitivo in convento (Brancolino) Una serie di aperitivi estivi nella cornice storica unica dell’ex Convento dei Frati minori a Brancolino, per coltivare amicizie, competenze e cultura, il tutto condito da musica e divertimento. Ogni serata sarà caratterizzata da un intrattenimento diverso e la collaborazione con un birrificio o una cantina locale permetterà di conoscere meglio il nostro territorio e i suoi frutti.

Appuntamenti con lo sport (Nomi). Tre pomeriggi di sport e divertimento con base a Nomi, per coinvolgere le generazioni più giovani, informarle e sensibilizzarle sulle realtà associative del territorio e sul Tavolo Giovani della destra Adige. Con l’obiettivo di aumentare, attraverso lo sport, la loro partecipazione alla vita del proprio comune.

GenerAzioni (in diversi comuni della destra Adige). Momenti formativi per aumentare le proprie conoscenze e apprendere nuovi strumenti per leggere i bisogni dei giovani, stimolarli ad avvicinarsi al mondo del protagonismo giovanile e della partecipazione attiva.

Saranno poi realizzati “eventi pilota” per sperimentare le conoscenze acquisite e per creare momenti di scambio di competenze tra pari e creare un’effettiva rete tra i soggetti giovanili del Tavolo Giovani della destra Adige.

Improve skills (in diversi comuni della destra Adige). Incontri informativi e di formazione sulla realizzazione di eventi rivolti alla comunità, con particolare attenzione alle esigenze strutturali, organizzative e burocratiche, nonché alle competenze e agli strumenti a disposizione del singolo e del gruppo (associazioni).

Cimana is back (Pomarolo). Progetto che punta alla riscoperta dell’identità territoriale da parte dei giovani e a responsabilizzarli riguardo ai temi sensibili di rispetto e gestione del patrimonio montano locale e dell’ambiente che li circonda. Questa edizione sarà incentrata sulla località di Cimana di Pomarolo.

Riscopriamo la destra Adige (in diversi comuni della destra Adige) Ricordare ai giovani da dove veniamo, come era la vita in destra Adige 70 anni fa rispetto a oggi.

Incontri pubblici, documentari e per finire un viaggio a Matera, “Capitale Europea della Cultura 2019”, che ha compiuto un’evoluzione da povertà a ricchezza simile a quella del Trentino.

ProgettoGAS (in diversi comuni della destra Adige). Generato dalla constatazione che in destra Adige ancora non è nato un Gruppo di Acquisto Solidale (GAS), nonostante la presenza di varie realtà produttive locali sostenibili e solidali e la diffusa sensibilità sulle tematiche ambientali.

Per questo abbiamo voluto proporre delle attività per favorire la sensibilizzazione dei giovani sui temi del consumo critico e mettere in rete produttori, associazioni e singoli per creare terreno favorevole alla nascita in futuro di un GAS destra Adige.

Anima Giovane (Villa Lagarina). Un progetto dedicato ai giovani e meno giovani per sviluppare una professionalità strutturata nell’organizzazione degli eventi, capacità di lavorare in gruppo, di confrontarsi e costruire concretamente un evento importante.