Torna l’autonomia scolastica. Si guarda a nuovi servizi formativi e al liceo naturalistico del Monte Baldo

Il ritorno dell’autonomia scolastica a Brentonico, ma anche nuovi servizi alla comunità, finanche alla nascita di un liceo naturalistico europeo del Monte Baldo: sono questi i temi più importanti ribaditi durante l’incontro di lunedì, intitolato “Scuola e territorio”.

Promosso dall’amministrazione comunale, l’evento si è svolto nel parco di palazzo Eccheli Baisi e, oltre al sindaco Christian Perenzoni e all’assessore alla cultura e all’istruzione Quinto Canali, ha visto la partecipazione dell’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti.

Quest’ultimo ha confermato quanto già promesso, il 4 giugno, dal presidente provinciale Fugatti relativamente all’autonomia della scuola.

Durante la serata, si è registrata grande condivisione anche su ulteriori obiettivi: far nascere una scuola completamente nuova, con un orientamento verso innovativi programmi e processi didattici e pedagogici; aprire l’istituto in orari e giorni extrascolastici per favorire la creazione di un presidio permanente didattico, culturale e sociale; creare percorsi formativi e di recupero rivolti ai ragazzi post terza media per sfavorire le dispersioni scolastiche e accompagnare la formazione e l’inserimento lavorativo; creare percorsi formativi rivolti ai cittadini per favorire nuove occasioni lavorative e di riscatto economico locale, in coerenza coi programmi socioeconomici di sviluppo della comunità.

Particolarmente soddisfatto l’assessore Canali.

«Erano presenti un centinaio di persone, con docenti di elementari e medie, genitori, consiglieri comunali anche di minoranza e molti cittadini. Abbiamo registrato grande coesione e condivisione, nella visione della nostra nuova scuola.

Qui, nel 1996, mi impegnai per strutturare quello che allora era un esperimento che si chiamò “scuola verticale” e univa elementari e medie. Un modello poi applicato in tutto il Trentino col nome di istituti comprensivi e ora replicato anche in altre regioni. Oggi abbiamo confezionato un nuovo capolavoro: diamo vita a un avveniristico progetto con una scuola territoriale aperta al mondo».

Alla serata non ha potuto partecipare il presidente Fugatti; i saluti introduttivi sono stati del sindaco Perenzoni, quindi l’assessore Canali ha esposto il progetto, partendo da un’analisi del contesto locale, storico e delle nuove esigenze. È seguito l’intervento di Bisesti, infine il dibattito.

L’autonomia scolastica (non ci sarà più dunque l’istituto comprensivo Mori – Brentonico) tornerà col 2020-2021. Spiega Canali: «Il procedimento è complesso e ci vorrà un anno: tempo che ci sarà utilissimo per progettare al meglio quanto abbiamo pensato».

Tornando alla suggestiva idea di un liceo naturalistico del Monte Baldo: «Non pensiamo alle lezioni nelle aule di un edificio: ci ispiriamo alle forme di insegnamento flessibili che si stanno facendo strada in centro e nord Europa e che potranno valorizzare le competenze locali. Pensiamo a collaborazioni con università, centri di ricerca e musei. Anche altri processi di sviluppo socioeconomico come il Monte Baldo Unitario, la candidatura Unesco e l’archivio di comunità potrebbero avere la scuola nel ruolo di regia»