Pasticceria Laner di Pergine: una dipendente rimane incastrata con la mano in un macchinario

Ultimi giorni in Valsugana per i campioni del rugby, ormai pronti a partire per affrontare i campionati mondiali in Giappone.

Giovedì la nazionale lascerà definitivamente la cittadina di Pergine, dove nei mesi scorsi ha trascorso quattro settimane di ritiro per un concentrato di sport ed allenamenti.

Un’esperienza che ha permesso ai giovani campioni di affiancare la dura preparazione tecnica a qualche momento di svago e relax per apprezzare le bellezze della vallata.

Pubblicità Pubblicità

Per salutare ufficialmente la squadra, la comunità perginese ha organizzato un momento di incontro tra i campioni della pallovale e i loro fan.

L’appuntamento è fissato per martedì 23 luglio alle ore 18.30 in piazza del Municipio, dove per l’occasione si terrà un aperitivo con prodotti tipici, animazione e tanti giochi per grandi e piccini.

Pubblicità Pubblicità

Nel corso dell’evento i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare i campioni del rugby, farsi fare un autografo o una fotografia e fare loro i migliori auguri per l’avventura mondiale che sta per cominciare.

Un ultimo momento di convivialità per salutare la nazionale con un arrivederci… al prossimo ritiro!