“I Suoni delle Dolomiti” fanno tappa in Val di Non: il festival di musica in quota sale fino a Malga Flavona

In una cornice mozzafiato per lasciarsi cullare da incantevoli melodie e da panorami incredibili. Domenica prossima, 28 luglio, a partire da mezzogiorno Malga Flavona, incastonata nel Gruppo di Brenta, farà da scenografia alla musica classica dei “Septura Brass”, gruppo che riunisce i musicisti di maggior spicco delle orchestre londinesi.

L’ensemble ridefinisce la musica da camera attraverso il suono unicamente espressivo del settetto per ottoni, creando così un canone di trascrizioni, arrangiamenti e suggestive commistioni per questa nuova configurazione classica.

La stampa ha elogiato ogni loro lavoro, la Royal Academy of Music di Londra li ospita come “ensemble in residence”, l’etichetta Naxos è impegnata nella registrazione di 10 album mentre le loro tournée si sono via via allargate a Svizzera, Germania, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Giappone, portando ovunque una contagiosa passione per il suono unico ed espressivo del settetto per ottoni.

Provenienti dalla London Symphony, dalla Philharmonia, dalla Royal Philarmonic, dalla BBC Symphony, dalla Basilea Symphony e dall’Aurora Orchestra, dove ricoprono i ruoli principali negli ottoni, alle trombe troviamo Simon Cox, Alan Thomas, Huw Morgan, ai tromboni Daniel West, Peter Moore, Matthew Knight e alla tuba Peter Smith.

Domenica sarà possibile raggiungere Malga Flavona in diversi modi: dal lago di Tovel, da Malga Arza o da Madonna di Campiglio. In occasione dell’evento l’Apt Val di Non organizza un servizio di transfer da Cles a Campo Carlo Magno con rientro a piedi fino al Lago di Tovel, da dove si raggiunge Cles in navetta.

In caso di maltempo il concerto sarà spostato alle 21 all’Auditorium del Polo Scolastico di Cles. I biglietti per l’accesso in sala saranno distribuiti fino ad esaurimento posti dalle 19.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.isuonidelledolomiti.it.