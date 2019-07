A Sporminore è tempo di pensare alle sorti legna

Dall’intitolazione del reparto pediatrico dell’ospedale di Tabaka, il Tabaka Mission Hospital ad Alice Magnani avvenuta il 1° gennaio 2018, c’è stato un susseguirsi di eventi e manifestazioni a favore del suddetto ospedale keniota.

Alla creazione dell’associazione Tabaka Mission Hospital’s Friends, che come presidente ha il papà di Alice, Dino Magnani, e che ha creato un legame molto forte con l’ospedale di Tabaka e con la popolazione dell’omonimo villaggio.

E’ un ponte che serve a mantenere vivo il Sogno di Alice, un sogno che si basava su una parola che nella vita può fare la differenza: Credici!

Credici, era il motto di Alice, per lei era un mantra, che ripeteva ogni volta che voleva superare i limiti imposti dalla sua malattia.

Alice voleva andare in Africa ad aiutare i bambini, lei materialmente non c’è riuscita, ma il suo sogno ha continuato a vivere, ed è arrivato li per lei.

Questo sogno è contagioso, ha coinvolto molte persone, associazioni, aziende che si sono e si stanno attivando in favore della struttura ospedaliera, e della stessa associazione .

Questo è quello che è accaduto a Valerio Dallago, (foto) amministratore dell’azienda Sistemi Srl di Cirè di Pergine Valsugana che produce i dispositivi medici Seqex.

Queste le sue parole “ Noi come azienda abbiamo deciso di donare due dispositivi Seqex al Tabaka Mission Hospital dopo aver visto un documentario girato da Massimo Gabbani “Sogno di Guarigione” che mostra come in quella regione dell’Africa l’accesso alle cure mediche sia difficoltoso per le persone che non hanno un reddito sufficiente. Pertanto una terapia a basso costo ed alta efficienza terapeutica come quella della Ionorisonanza potrà contribuire ad alleviare le sofferenze di un gran numero di persone che altrimenti non avrebbero mezzi per curarsi”.

La Ionorisonanza, genera un campo simile per frequenza e intensità a quello Geomagnetico ma viene erogato su tutto il corpo in modo controllato e più concentrato nel tempo per produrre l’effetto terapeutico desiderato in funzione del sintomo e delle caratteristiche individuali.

Il presidente dell’associazione Tabaka Mission Hospital’s Friends Dino Magnani è particolarmente soddisfatto di questa iniziativa: “ Il progetto SEQEX per Tabaka nasce da una felice intesa tra il patron Valerio Dallago e il Filmaker Massimo Gabbani, autore e regista del documentario “Sogno di Guarigione”, documentario che partendo dalla vita di Alice, racconta come lo sport possa essere uno strumento molto importante per superare fasi critiche della vita.

A breve, il Signor Valerio, la figlia Sofia e Gabbani (foto) si recheranno in Africa portando con loro le preziose apparecchiature rimanendo per istruire i medici locali al loro funzionamento. Sia a nome mio che di tutta l’ Associazione che mi onoro di presiedere, voglio fare un pubblico ringraziamento a Valerio Dallago per la preziosa donazione dei SEQEX. Questa attrezzatura darà un valido supporto alla popolazione di Tabaka”.

La partenza è prevista il 30 luglio, e verrà raccontata in un documentario realizzato dal Filmaker Massimo Gabbani.

Un documentario che partendo da questa donazione cercherà di mettere in luce la nuova strategia dell’ OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità – per la medicina tradizionale.

“La Strategia dell’OMS per la Medicina Tradizionale per il 2014-2023″

Sfruttare il potenziale contributo della Medicina Tradizionale per il mantenimento della salute, per il benessere e per un’assistenza sanitaria incentrata sulla persona; promuovere l’uso sicuro ed efficace della Medicina Tradizionale attraverso la regolamentazione, la ricerca e l’integrazione nei sistemi sanitari dei suoi prodotti, dei suoi professionisti e delle sue pratiche, laddove appropriato.

Questo nuovo documento strategico richiederà agli Stati membri di valutare la propria situazione nazionale sulla Medicina Tradizionale & Complementare e di elaborare e applicare politiche, regolamenti e linee guida che riflettano la loro realtà.

Ci sono villaggi in Africa dove gran parte della popolazione ricorre alle cure dei medici tradizionali, figure molto rispettate dalla comunità locale.

Molti medici tradizionali uniscono le loro conoscenze erboristiche con dei rituali magici, che appartengono al passato, ma che ancora hanno un grande influsso sulla psiche dei loro pazienti, si potrebbe ipotizzare che il processo di guarigione inizi proprio da li, dal livello di credenza e di fiducia che il paziente ripone nella terapia somministrata e nel medico.

Questo aspetto pone una grande domanda, come va trattato il paziente, bisogna concentrarsi sulla patologia specifica, senza considerare l’insieme della persona, o bisogna avere un approccio diverso considerando la persona nel suo intero.

Il documentario vuole stimolare una riflessione sull’importanza della collaborazione a livello medico, della parte scientifica, con la parte olistica, al fine di garantire un approccio alle cure a 360° per il paziente.