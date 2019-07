Via a una nuova edizione della Smarano International Organ Academy e alla rassegna “Quasi una Fantasia…”

Tra tradizione e innovazione, tra ospiti consolidati e nuove collaborazioni, l’associazione Mons. Celestino Eccher di Smarano inaugura il 27esimo anno di attività con la nuova edizione della Smarano International Academy.

I corsi formativi proseguono il percorso avviato nel 2018 dedicato allo sviluppo storico del concetto di Fantasia, termine introdotto nel tardo Cinquecento per indicare un tipo d’improvvisazione o composizione alla tastiera basata puramente sulle regole del contrappunto, libera da ogni obbligo derivato da un testo verbale o da altri parametri.

L’accademia di quest’anno continua ad esplorare gli stretti legami fra l’arte di comporre alla tastiera e il genere musicale della fantasia, declinato nelle sue diverse forme. Il percorso cronologico, che era partito dal tardo Rinascimento sino al pieno Barocco, s’inverte: dallo stile galante di Carl Philip Emmanuel Bach, passando per l’esuberanza tastieristica dei due Scarlatti, ci si ritroverà al centro dell’universo musicale del Settecento.

Questo moto retrogrado si applica tanto ai seminari sul repertorio quanto alle lezioni sull’improvvisazione storica che si svolgeranno durante le mattinate. “Questo rapporto strettissimo è il valore aggiunto di Smarano e il motivo per il quale continuiamo ad avere studenti da tutto il mondo – spiegano i responsabili dell’Accademia –. Creare musica all’improvviso è un atto di genio, inteso nella duplice accezione di creatività e conoscenza, di esuberanza e regola, fra armonia e contrappunto. Ecco, quindi, che al centro di entrambi i percorsi (repertorio e improvvisazione) non poteva che stare Johan Sebastian Bach, il fantasista perfetto, come dimostrerà William Porter con il suo seminario e concerto, e al quale sarà interamente dedicata l’accademia del 2020”.

“Avremo l’onore di ospitare Malcom Bilsom – proseguono – una delle figure più significative per la riscoperta del pianoforte storico e il rapporto fra ricerca musicologica e prassi esecutiva, al quale verrà conferito il premio alla carriera. I concerti dell’accademia guideranno gli ascoltatori nello stesso percorso degli studenti: un affascinante viaggio musicale fra i vari aspetti dell’arte della fantasia”.

La centralità dell’improvvisazione, sia come metodo d’apprendimento, sia come elemento imprescindibile per la completa maturità dell’esecutore, è stata e rimane uno dei punti fermi dell’offerta formativa.

Un gruppo d’insegnanti eterogeneo, per specialità e strumento, sarà come un “bombardamento” per i venti studenti (provenienti da Italia, Cina, Giappone, Messico, Usa, Canada, Libano, Slovenia e Croazia), esposti a repertori e a strutture musicali diverse.

Ecco i nomi dei docenti: Enrico Baiano, Conservatorio di Avellino; Edoardo Bellotti, Hochschule für Musik, Brema; Armando Carideo, Istituto dell’organo storico italiano; Ulrika Davidsson, Göteborg University; Massimiliano Guido, Università di Pavia; Costantino Mastroprimiano (sostituisce Malcolm Bilson, assente per motivi di salute); William Porter, Eastman School of Music, Rochester USA; Derek Remeš, Hochschule für Musik, Freiburg im Breisgau; Giorgio Sanguinetti, Università di Roma “Tor Vergata”; Joel Speerstra, Göteborg University. Direzione artistica: Massimiliano Guido.

LA RASSEGNA CONCERTISTICA “QUASI UNA FANTASIA…” – L’associazione Mons. C.Eccher di Smarano torna a far risuonare le chiese della Val di Non con una rinnovata e “multidisciplinare” proposta musicale.

Nel 2019 l’associazione intende realizzare un percorso artistico che va ben oltre la consolidata tradizione concertistica che da anni la caratterizza: il pubblico potrà ascoltare un’amplissima galleria sonora che includerà voci liriche e corali, ottoni, corde, archi e strumenti da tasto (pianoforti, fortepiani, organi e cembali), suonati da musicisti consapevoli, preparati e attenti all’importanza del rapporto con lo strumento.

L’iniziativa, che porterà in valle alcuni tra i più importanti esecutori della scena musicale locale, nazionale e internazionale (primo fra tutti Malcolm Bilson, per la prima volta in Trentino, che verrà insignito del secondo premio alla Carriera dell’accademia di Smarano), prenderà il via giovedì 25 luglio con 11 appuntamenti fino al 20 agosto prossimo.

La rassegna sarà arricchita da un articolato percorso di audience development volto all’incremento della crescita culturale del territorio, all’ampliamento del pubblico abituale, alla creazione di nuovi contesti di fruizione dell’offerta concertistica (streaming) e al miglioramento degli stessi mediante momenti di guida all’ascolto supportati da materiali digitali e cartacei.

Tra le varie iniziative, sarà trasmessa in streaming live web tutta la rassegna concertistica, dando a tutti gli interessati provenienti da qualsiasi parte del mondo la possibilità di vedere e ascoltare i recital proposti dall’associazione.

I concerti saranno accompagnati da una guida digitale all’ascolto: un catalogo sfogliabile digitalmente con testi e materiali di approfondimento volti a migliorare le condizioni di fruizione dell’ascoltatore.

I concerti si terranno alle 20.45. L’entrata è ad offerta libera per garantire a tutti la fruizione dell’offerta concertistica.

Ecco il programma:

I CONCERTI DELL’ACCADEMIA

Giovedì 25 Luglio, Sala Concerti Accademia di Smarano

Fantasie al fortepiano – Costantino Mastroprimiano (sostituisce Malcolm Bilson assente per motivi di salute)

Sabato 27 Luglio, Sala Concerti Accademia di Smarano

Fantasie al clavicordo e fortepiano – Joel Speerstra e Ulrika Davidsson

Lunedì 29 Luglio, Sala Concerti Accademia di Smarano

Partimenti all’organo e cembalo– Nicoleta Paraschivescu e Derek Remes

Mercoledì 31 Luglio, Chiesa S.Maria Assunta di Smarano

Fantasie all’organo e cembalo– William Porter e Enrico Baiano

Venerdì 2 Agosto, Basilica SS.Martiri di Sanzeno

Fantasie all’organo – Edoardo Bellotti

Sabato 3 Agosto, Chiesa S.Maria Assunta di Smarano e Sala Concerti Accademia di Smarano

Gli allievi dell’Accademia

ITINERARI MUSICALI IN VAL DI NON

Mercoledì 7 Agosto, Chiesa S. Maria Assunta di Smarano

Incontri tra organo e tromba_Marco Pierobon e Felix Marangoni

Venerdì 9 agosto, Chiesa S. Maria Assunta di Smarano:

Atmosfere corali_Bonporti Antiqua Ensemble (Litanie di Monteverdi e Stabat Mater)

Sabato 10 Agosto, Chiesa S. Maria Assunta di Smarano:

Incontri tra organo e sax_Stefano Pellini e Pietro Tagliaferri