Ton, sarà ampliato il parco giochi di Masi di Vigo

Mercoledì 24 luglio alle ore 21,00 nella piazzetta antistante Palazzo Assessorile a Cles, prenderà il via la nuova, attesissima edizione del “Cantacles”, una delle manifestazioni di massimo rilievo dell’estate clesiana di ‘Fiori e colori’, giunto alla 15^ edizione. La kermesse musicale è realizzata grazie all’impegno del Consorzio Cles Iniziative, associazione dei commercianti del capoluogo, con la consolidata collaborazione tra Comune di Cles e Pro Loco.

La manifestazione, nel corso degli anni, ha ricevuto sempre maggiori consensi di pubblico grazie ad una crescente qualità ed alla partecipazione di ospiti prestigiosi, diventando uno degli eventi canori più noti a livello regionale, offrendo visibilità agli artisti in gara.

Come negli ultimi due anni, la gara sarà impostata secondo lo stesso format, che prevede una fase eliminatoria nelle prime due serate della manifestazione, rispettivamente mercoledì 24 e mercoledì 31 luglio, nelle quali si esibiranno 22 cantanti, 11 a serata. Alla semifinale di mercoledì 7 agosto saranno ammessi 12 concorrenti, 6 per ciascuna manche iniziale, con uno speciale pass di ammissione diretta per la serata finale di venerdì 16 agosto, che verrà assegnato all’interprete più bravo.

Nella semifinale i cantanti si contenderanno un posto in finale (10 in totale compresa l’ammissione diretta); una grande serata all’insegna della migliore musica quest’anno per la prima volta con l’accompagnamento dal vivo di un’orchestra composta da 12 elementi.

Unico requisito richiesto ai partecipanti è la presentazione di un brano in italiano per la finalissima, mentre per le restanti tre serate la scelta è a discrezione dei concorrenti.

I cantanti saranno giudicati da una giuria di esperti composta dal giornalista Fabio De Santi, l’insegnante di canto Gisella Ferrarin e il cantautore Jacopo Candela, affiancati da un rappresentante del pubblico e da un ospite speciale presente in ciascuna serata.

Presentatori e direttori artistici della manifestazione sono Luciano Brusinelli – ex vincitore del Cantacles – e Giovanni Balduzzi, in arte Joba, il quale annuncerà i cantanti in gara con una simpatica anteprima da dietro le quinte.

Gli artisti che si esibiranno sul palco della prima serata sono: Odiraa Ezeifedi con “Iron Sky” di Paolo Nutini, Simone Barbieri con “Tanta voglia di lei” dei Pooh, Filippo Nicolodi con “La Cura” di Franco Battiato, Matteo Miori con “Bella e Rovinata” di Irama, Alessia Bassetti con “The Night We Met” di Lord Huron, Alessia Luvisolo con “If It Hadn’t Been For Love” di Adele, Chiara Veronese con “When We Were Young” sempre di Adele, Stefano Gennara con “Un Giorno Bellissimo” di Francesco Renga, Roberto Sartori con “I Want It All” dei Queen, Cristiano Borga con “Per Un Milione” dei BoomDaBash e Giuliano Dorigatti con “The Power Of Love” dei Frankie Goes To Hollywood.

Guest star di questa prima puntata Nick Casciaro, concorrente del Talent “Amici di Maria 13”, piazzatosi sesto nella classifica generale ed al quarto posto nella categoria cantanti; ha duettato con cantanti del calibro di Alessandra Amoroso, Umberto Tozzi, Mario Biondi e Miguel Bosè, e del tenore Plàcido Domingo.

Ci saranno ospiti d’eccezione per tutte quattro le serate, ma soprattutto la partecipazione di Rossana Casale accompagnata dal pianista, il Maestro Emiliano Begni, che prepareranno i concorrenti finalisti con un ministage.

Top-secret per quanto riguarda l’ospite della semifinale, sarà una grande sorpresa. Alla finale si esibirà il baritono Alberto Gallo con un brano tratto dall’opera ‘Il barbiere di Siviglia’ di Gioacchino Rossini”.

Anche quest’anno il ‘Cantacles’ si prospetta una grande manifestazione ricca di bellissimi brani musicali interpretati da aspiranti cantanti e ricca di ospiti eccezionali, una serata all’insegna dello spettacolo densa di emozioni.