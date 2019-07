ePrivacy: Ecco cosa temono Whatsapp Facebook e Google

Come molte aree dell’Europa, anche in Italia comincia a prendere piede la criptovaluta.

La recente turbolenza economica e la proposta di una tassa sulle cassette di sicurezza hanno contribuito ad aumentare notevolmente l’interesse e le attività criptovaluta nel Paese.

Dopo gli eventi recenti, è salito il trading e l’acquisto di Bitcoin.

Queste tendenze potrebbero essere di un certo interesse, ma è altrettanto interessante vedere le reazioni dei Governi e le banche centrali.

L’Italia aveva già pianificato dei modi per attuare una regolamentazione della criptovaluta prima di sviluppare le proposte sulla legge fiscale, ma ora è ancor più interessante guardare a come tali normative stiano progredendo e fare delle ipotesi su quel che potrebbe essere in futuro la regolamentazione della criptovaluta in Italia.

NORME ATTUALI IN MATERIA DI CRIPTOVALUTA IN TUTTO IL MONDO – La maggior parte dei Governi si è trovata in una posizione di stallo con la criptovaluta.

Per fare un piccolo esempio è come fossimo bloccati in una stanza con un serpente non sapendo se sia innocuo oppure velenoso.

La Cina ha fatto la mossa iniziale e si è abbattuta duramente sulla criptovaluta con alcune delle norme più severe e più rigide ancora in atto fino ad oggi.

Gli Stati Uniti, la Svizzera e il Giappone sono poi usciti dal recinto con approcci e regolamenti molto meno rigidi. Questo ha aperto le porte a molti Paesi per seguire l’esempio e un po’ abbracciare la criptovaluta tramite la regolamentazione.

LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CRIPTOVALUTA IN ITALIA – L’Italia è uno dei tanti Paesi che devono ancora attuare delle normative. Tuttavia, potrebbero non avere la possibilità di regolarlo da soli.

L’Unione europea ha messo insieme un gruppo che ha suggerito che tutti gli Stati membri dell’UE dovrebbero adottare le medesime norme sulla criptovaluta, con una unità su una questione difficile. Se questo obiettivo fosse raggiunto, potrebbe far sì che l’opinione pubblica in generale si senta più sicura quando si utilizza la criptovaluta e ciò non potrebbe che significare che più persone iniziano ad avere il proprio sicuro portafoglio Bitcoin su Luno e altri fornitori credibili.

PERCHÉ IL GOVERNO ITALIANO DEVE REGOLAMENTARE LA CRIPTOVALUTA? – L’economia italiana, come quella di molti altri Stati, al momento non è nelle sue condizioni ottimali. Pertanto, se molti dei suoi cittadini stanno usando la criptovaluta, devono essere in grado di regolarla per due motivi principali. Il primo è quello di porre un argine all’attività criminale.

La criptovaluta è nata per contrastare i crimini come il riciclaggio di denaro sporco, ma ci sono ancora dei modi in cui dei criminali esperti possono effettuare i loro crimini attraverso la criptovaluta.

Se i regolamenti possono essere stabiliti, si faranno dei passi da gigante per contrastare questo tipo di crimini in criptovaluta. La seconda ragione è la tassazione, questione che merita di essere approfondita.

REGOLAMENTO DELLE TASSE SULLA CRIPTOVALUTA IN ITALIA: FACCIAMO CHIAREZZA – La criptovaluta in Italia è un bene tassabile? Se lo sono chiesto molti italiani che stanno sbattendo la testa contro il muro.

La guida generale su quella che è stata classificata quale valuta estera ha generato tanta confusione in molti italiani così come a contestazioni legali.

Solo quando l’autorità competente ha chiarito che la criptovaluta doveva essere classificata quale valuta estera i commercianti si sono resi conto che erano soggetti al normale aliquota fiscale del 26% per il trading in valuta estera.

Tuttavia, la volatilità e altri fattori fanno sì che questo regolamento provvisorio rimanga nell’acqua torbida.

IL FUTURO DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE CRIPTOVALUTE IN ITALIA – Il futuro della regolamentazione criptovaluta in Italia appare più luminoso. Governatori di spicco si sono resi conto dell’urgenza di una regolamentazione chiara ed equa e lo stanno facendo mentre si stanno leggendo queste righe. La preposta Commissione del Senato ha già approvato una legislazione per sviluppare un quadro per chiunque e per tutte le imprese coinvolte nelle valute digitali.