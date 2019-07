E ci risiamo! Il muretto di via Ponte a Ceniga colpisce ancora

Cambiano il giorno, il mese, l’automobile e il conducente, ma il posto è sempre lo stesso.

Siamo a Ceniga in quella che ormai viene chiamata non più via Ponte, ma la strada del muretto assassino.

Si, del muretto dove vanno a finire le autovetture, e non si sa bene come.

Nello stesso identico posto il 18 giugno 2019 era successo lo stesso incidente.

Un’autovettura per cause imprecisate era uscita di strada finendo sopra a quello stesso muretto. (foto sotto)

Oggi è successo lo stesso, ad uscire di strada ed adagiarsi sul muretto questa volta è stato un turista tedesco.

Per rimettere in strada la sua autovettura sono dovuti intervenire ancora una volta i vigli del fuoco.