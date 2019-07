Affidi dell’orrore Bibbiano: 4 bambini sono tornati alle famiglie naturali

La storia di questo cane fedele che ha commosso il mondo arriva da Nafpaktos (Lepanto), in Grecia.

Il quattrozampe protagonista è stato soprannominato “Hachiko greco”.

La sua vicenda, infatti, ricorda molto quella dell’Akita giapponese, diventato famoso per la fedeltà dimostrata nei confronti del suo padrone, attendendolo per 10 anni dopo la sua morte alla stazione Shibuya di Tokyo.

Il cane di questa storia apparteneva ad un uomo di 40 anni, morto tragicamente in un incidente stradale ormai 18 mesi fa.

Ebbene, questo cane da quel giorno non ha mai voluto lasciare il luogo dell’incidente: probabilmente convinto del fatto che il suo umano, prima o poi, andrà a riprenderlo proprio lì, dove lo ha visto per l’ultima volta. Da circa un anno e mezzo vive sotto la lapide votiva costruita in memoria dell’uomo.

Il luogo si trova a circa 12 km da dove l’uomo abitava, ma lì il cane non è mai più tornato. Qualcuno ha provato ad adottarlo, ma lui continua a scappare e a tornare lì, sotto quella lapide.

Gli amici del suo padrone scomparso, in una intervista rilasciata alla testata locale Nafpaktianews, convinti dalla determinazione del cane, hanno raccontato: “Abbiamo deciso di costruirgli una cuccia e di portargli, ogni giorno, acqua e cibo“.