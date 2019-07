27 enne trentina ridotta in schiavitù, minacciata e picchiata per due anni: arrestato tunisino

Una triste storia di violenze e di soprusi successa nel capoluogo trentino e durata oltre 2 anni.

Due anni di abusi e violazioni consumate a casa, in un ambiente quindi che dovrebbe essere sicuro e familiare.

È successo ad una ventisettenne trentina che è stata segregata in casa, continuamente controllata, limitata nelle sue libertà più elementari, picchiata e minacciata.

Un vero e proprio incubo finito solo grazie all’aiuto degli agenti della squadra mobile di Trento, che coordinati dal pm Antonella Nazzaro hanno arrestato il compagno, un ventinovenne tunisino.

La storia è sempre simile per tutte.

Quel giovane che l’aveva conquistata con la sua fiducia e il suo affetto ben presto si è trasformato in un vero e proprio aguzzino.

I primi segnali avevano iniziato a manifestarsi poco dopo l’inizio della convivenza, in un appartamento a nord di Trento due anni fa.

Il ventinovenne era solito rivolgersi alla donna con modi aggressivi, fino a chiuderla in camera quando in casa erano presenti amici di lui. Non si faceva problemi nel picchiarla qualora non rispettasse i suoi ordini.

Il giovane considerava la donna una vera e propria schiava che doveva ubbidire in silenzio. Era riuscito anche a proibirle di vedere i suoi genitori. Non aveva più nessuno intorno, era rimasta completamente sola.

L’attesa nel porre fine ad una relazione così malsana è derivata dalla vana speranza che un giorno il giovane tunisino tornasse quello di un tempo, oltre al fatto che la donna non aveva più nessuno con cui potersi consigliare. Lui le aveva accuratamente creato un mondo di solitudine.

A luglio la donna è riuscita a liberarsi da tutto questo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è derivata dall’ennesimo sopruso subito. Per una discussione legata alle pulizie di casa l’uomo ha preso in mano un coltello e lo ha poggiato sulla spalla della giovane con fare intimidatorio.

Benchè il tunisino tenesse con sé il suo cellulare per evitare di chiamare i genitori o le forze dell’ordine, la ragazza è riuscita a scappare e a chiedere aiuto.

In pochi minuti ha potuto mettersi in contatto con le forze dell’ordine, che hanno raccolto la sua testimonianza.

Impossibile per lei il ritorno a casa, anche perché il tunisino sta scontando una pena ai domiciliari per precedenti vicende giudiziarie. Per la gravità del quadro indiziario a suo carico, è stato accompagnato in carcere.

Il tunisino grazie alla nuova legge «Codice Rosso» che a breve verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale: il testo modifica codice penale, codice di procedura penale e altre disposizioni di legge in materia di violenza sulle donne, rischia molto.

Il Codice Rosso accelera l’iter dei procedimenti che riguardano i casi di violenza, a partire dalla denuncia che avrà una corsia preferenziale.

Per i maltrattamenti in famiglia, la reclusione passa dagli attuali 2-6 anni a 3-7 anni; la pena è aumentata fino alla metà se il fatto avviene in presenza o ai danni di un minore, di una donna in gravidanza, di un disabile oppure se l’aggressione è armata.

Per il tunisino, già pregiudicato ed agli arresti domiciliari, in caso di condanna potrebbero aprirsi quindi le porte del carcere per parecchi anni.