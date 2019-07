Orrori Bibbiano: «Fare piazza pulita del sistema amministrativo e giudiziario di tutela minorile» – di Gabriella Maffioletti

Spett.Le Direttore,

Leggo con profondo senso di compiacimento la notizia che le attiviste politiche della Lega prendono posizione a seguito dei gravissimi fatti di Bibbiano.

Lo vogliono fare aprendo una commissione di inchiesta anche in Trentino di rimando alle accuse di strumentalizzazione provenienti dall’altra componente politica femminile del PATT che nulla dice e oppone pubblicamente in merito a ciò.

Condivido la “stizza” politica che sale vedendo la faziosità e la miopia con cui spesso prendono posizione le componenti politiche avversarie.

Rimango al contempo perplessa dinanzi alla constatazione che spesso sia demandato il lavoro politico alle inchieste della magistratura quando evidentemente trattandosi in gran parte il lavoro svolto dai servizi sociali che sono pubblici la politica ha la sua grande parte e carichi responsoriali.

Si perché stiamo parlando di un sistema di tutela minorile che affida spesso le prime cure ad un servizio sociale territoriale di ambito, le cui relazioni finiscono poi ad essere “pagelle” per gli utenti che incappano in tali procedure per il magistrato di riferimento. Esattamente quello che attraverso un grande lavoro di studio, ricerca e proposta insieme a pochi altri volonterosi attivisti del sociale, ho condotto come consigliere comunale di Trento ancora nel 2011/ 2012 .

Per tutto il periodo della legislatura fino a fine mandato ho deposito e trattato in aula tutta una serie di documenti e di atti ispettivi che andavano a chiedere una riforma dei servizi sociali e una osservazione critica sul sistema in primis sul conflitto di interessi che spesso esiste tra giudici onorari e responsabili apicali dei centri di accoglienza minori (case famiglia, centri affidi, etc.) .

Atti consigliari che non hanno mai trovato adesione e condivisione da parte né della maggioranza (ma questo era plausibile dato che era lo stesso partito di Bibbiano PD al governo) ma nemmeno delle minoranze.

Ero vista come una pericolosa minaccia per gli organismi istituzionali e alle loro propaggini! Nel corso di una seduta che trattava uno di questi argomenti sono stata etichettata in consiglio comunale come “paranoica” ma non si è sollevato il muro dell’indignazione degli astanti al tempo! Tutti i documenti presentati richiamavano alla applicazione della Carta di Noto , per la tutela dei diritti dei minori ed al diritto di famiglia e alle migliori prassi dei trattati internazionali per il rispetto della Convenzione di New York.

Le persone che mi arrivavano con i loro vissuti e le loro cartellette piene di documenti parevano uscite da un altro mondo, un mondo in cui tutto gira all’incontrario, dove questi enunciati legislativi rimanevano solo nelle buone intenzioni di chi le aveva scritte! Ho ascoltato per anni ed ascolto ancora, storie strazianti di genitori fantasma e di figli orfani di genitori vivi!

Lo ho fatto nella consapevolezza crescente di essere entrata in un sistema di rete di connessione fitta tra servizi sociali, professionisti di settore, avvocati di parte , tutti attori che avevano ruoli e potere i primi incontrastati ed inappellabili e gli ultimi spesso impossibilitati contro un potere unilaterale.

Un ingranaggio bestiale in cui spesso chi entra in maniera ignara ne esce distrutto e svuotato sia economicamente che fisicamente! Un senso civico, morale ed etico mi imponevano di andare avanti!

E la politica? Chi oggi si indigna era a conoscenza di prassi e di situazioni anche in Trentino, secondo solo dopo la Liguria per minori sottratti (al tempo in cui io agivo) equivoche e non rispettose delle procedure in materia di diritto di famiglia. Scrivo questo perché la “crociata” che ho condotto in solitaria come consigliere comunale mi è molto costata sia in termini di energie, che in termini economici e sarebbe stato davvero balsamico sentire un appoggio politico nei momenti in cui in aula mi tremavano i polsi e la voce tanto era delicato il tema che dovevo esporre per il bene della comunità!

Persino nel momento della mia lunga vicenda giudiziaria conclusasi dopo per lunghi anni con l’assoluzione completa non ho trovato solidarietà politica se non da parte dell’ex consigliere provinciale Claudio Taverna e di un giornale on line locale che sempre ha dato spazio a queste tristissime vicende.

Ora vedere che i fatti di Bibbiano hanno mosso la componente femminile della Lega mi conforta e mi rincuora. Giustifico questa tardività consapevole che i tempi di reazione di ognuno di noi sono diversi , come diverse sono le prospettive che spingono ognuno di noi ad esporsi! Per questo dico che qualora si voglia fare sul serio “piazza pulita” nel sistema su cui gravita a livello amministrativo e giudiziario la tutela minorile mi metto a completa disposizione.

Gabriella Maffioletti – Delegata nazionale di Adiantum