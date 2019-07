L’Hotel Solaria di Marilleva e la Vitivinicola di Giovo vanno all’asta giudiziaria

Il prossimo 24 ottobre l’Hotel Solaria a Marilleva va all’asta giudiziaria partendo da un prezzo base di 8 milioni di euro.

L’offerta minima decisa dal Tribunale di Trento è di 6 milioni con un rilancio di 50 mila euro.

Si avvia così verso un punto di svolta la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti l’immobiliarista altoatesino Peter Paul Pohl e il commercialista italiano Marco Cozzio.

L’Hotel Residence Solaria è situato in prossimità degli impianti e delle piste da sci. E’ strutturato su 11 piani e presenta 116 camere e 14 stanze-alloggi per un totale di circa 300 posti letto.

Al suo interno sono presenti sale, uffici, terrazze, locali di deposito, hall, sala ristorante, area bar, oltre a strutture accessorie fra cui piscina coperta, teatro, palestra, centro wellness, campi da tennis.

La società proprietaria è la Lungomare srl, con sede a Trento e fa capo alla Its srl ora in liquidazione, anch’essa con sede nel capoluogo, a sua volta di proprietà della società fiduciara Fidimo srl di Milano.

Al termine di lunghi e complessi passaggi che hanno visto coinvolti la Compagnia Italiana Turismo e il gruppo Soglia, sette strutture ricettive fra cui l’Hotel Solaria passano alla società Lungomare.

Questa società in due anni ha perso 13 milioni di euro, riducendo il patrimonio netto sotto i 500 mila euro. Ora è arrivato alla cessione per via giudiziaria anche l’Hotel Solaria, gravato da un maxi pignoramento da 28 milioni e 365 mila euro della banca tedesca Aareal Bank.

Nel 2007 sette complessi alberghieri facenti parte del Gruppo Cit (Compagnia Italiana Turismo) sono stati rilevati dalla società Soglia Group prima del suo fallimento.

Pochi mesi più tardi una società veicolo creata appositamente dalla Soglia Group (Morera srl) ha acquisito i complessi turistici per 30 milioni di euro, quando in realtà il vero valore di mercato si aggirava sui 95 milioni di euro.

Poco dopo l’acquisizione per 30 milioni di euro, le quote sono state rivendute a un prezzo ancora inferiore (circa 3 milioni di euro) avvantaggiando coloro che avevano pianificato l’acquisizione a danno della società venditrice.

La Soglia Group sarebbe stata condotta verso un fallimento ‘pilotato’ e impoverita del suo patrimonio. L’indagine giudiziaria era stata avviata per cercare di far luce proprio sul fallimento di tale società di cui facevano parte anche Peter Paul Pohl e Marco Cozzio. Inoltre la società Morera srl era collegata a sua volta con la Lungomare srl, a cui sono state sequestrate nel 2017 le strutture alberghiere.

Il 12 settembre avrà luogo invece l’asta per la vendita dell’attività di trasformazione delle uve dell’Opera Vitivinicola di Giovo in Valdicembra, fallita nel 2017 e poi coinvolta in un procedimento di bancarotta fraudolenta. (qui articolo)

I beni vanno all’asta al prezzo base di 1 milione e 280 mila euro.

Nel fallimento Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento ha già sequestrato circa 150.000 litri di pregiato spumante DOC, per un valore, alla produzione, di oltre 1,5 milioni di euro e oltre settemila bottiglie di spumante DOC non etichettato, nascoste in un magazzino privato di Pinzolo.

Per le bottiglie scoperte a Pinzolo erano state le riprese video operate attraverso le videocamere dei comuni della valle ad indirizzare le fiamme gialle nel comune della Val Rendena.

Le Fiamme Gialle, trovarono nascosti nel magazzino dietro alcuni grandi pannelli termoisolanti, circa 5.300 lt. di vino spumante DOC (contenuto in n. 7.056 bottiglie), oggetto di fraudolenta distrazione dall’attivo fallimentare, per un valore complessivo, al dettaglio, di oltre 120 mila euro