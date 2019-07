Dagli sci ai banchi di scuola: Simone Deromedis alla conquista di medaglie e diploma

Un ottimo risultato agli esami di maturità – 72 il voto finale – dopo aver inanellato medaglie e risultati incredibili nello skicross.

Per Simone Deromedis il 2019 è un anno davvero speciale, che lo ha visto protagonista sugli sci, ma anche sui banchi di scuola. Il giovane campioncino di Taio è riuscito infatti a diplomarsi all’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “C.A. Pilati” di Cles, nonostante le numerose assenze dovute alla sua grande passione.

Il merito è sicuramente di un ragazzo brillante, che con grande impegno è riuscito a colmare le lacune dovute a più di 90 giorni di assenza solo nell’ultimo anno, ma anche di un istituto e di un gruppo di professori che hanno sempre sostenuto la sua attività sportiva.

Senza la tranquillità di avere alle spalle una scuola che appoggiava il suo percorso sportivo, magari Simone non sarebbe riuscito a portare a casa gli importantissimi risultati a livello internazionale che ha ottenuto nella scorsa stagione, tra cui il secondo posto ai Campionati Italiani Juniores, il podio in Coppa Europa e la partecipazione ai mondiali negli Stati Uniti.

“Quest’anno, un po’ a sorpresa, ho disputato diverse competizioni importanti – racconta il talento classe 2000 di Taio –. In tutto ho superato i tre mesi di assenza, concentrati nel periodo invernale, ma grazie all’aiuto dei professori sono riuscito a tenermi al passo con il programma e a recuperare tutte le verifiche, arrivando a fine anno con lo stesso numero di voti dei miei compagni”.

Simone Deromedis ha iniziato a gareggiare ad alto livello nello skicross in terza superiore e in quarta è stato aggregato per la prima volta alla squadra nazionale, svolgendo degli allenamenti intensificati.

Quest’anno, poi, il salto di qualità: i risultati ottenuti a inizio stagione, in maniera anche un po’ inaspettata, gli sono valsi le convocazioni in nazionale e la partecipazione a gare sempre più importanti e impegnative.

“Ho avuto un colloquio con il dirigente Alfredo Romantini e i suoi collaboratori, che si sono dimostrati disponibili e pronti a darmi una mano – rivela Deromedis –. Durante i giorni di ritiro avevo sempre con me il computer e nelle ore libere cercavo di tenermi più o meno al passo con i miei compagni. Quando rientravo a scuola frequentavo gli sportelli nelle seste ore e programmavo le verifiche insieme ai professori, in modo da non avere carenze ed essere preparato”.

Quando poi è arrivato il momento degli esami di maturità, Simone ha dimostrato di avere talento non solo sugli sci. Anche se non è stata proprio una passeggiata.

“Agli scritti ho un po’ faticato – confessa – ma sono riuscito comunque a ottenere la sufficienza. Gli orali invece sono andati molto bene, sono sicuramente soddisfatto. Ho apprezzato tanto che i professori si interessassero alle mie gare e fossero dei miei tifosi. Così come i compagni di classe, erano più gasati di me quando ottenevo bei risultati”.

Almeno per un annetto, ora, i libri resteranno chiusi. “L’anno prossimo ho deciso di impegnarmi al 100% nello sci – dichiara Simone Deromedis –. Non escludo comunque la possibilità di frequentare più avanti l’università”.

Senza abbandonare l’ambito sportivo, naturalmente. “Eventualmente pensavo a Scienze Motorie”.