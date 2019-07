Borgo: Mercoledì 24 Luglio il primo “vero” Consiglio Comunale, due mozioni di Civitas e Innova

Nel primo pomeriggio del 18 maggio 2019 il settantanovenne Dario Orsingher era rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la strada che da Caoria scende verso Canal San Bovo.

Pochi minuti dopo le 13, a meno di cinque chilometri dall’abitato di Caoria, Dario Orsingher aveva improvvisamente perso il controllo della sua Fiat Panda nell’affrontare una semicurva.

L’auto era uscita fuori strada finendo lungo la scarpata che scende verso il torrente Vanoi.

La vettura aveva fatto un volo di circa trenta metri per poi finire sul prato che costeggia il torrente. (qui articolo)

I Carabinieri di Primiero San Martino di Castrozza, intervenuti per i rilievi non rilevavano tracce che potessero far pensare al coinvolgimento di altri veicoli, suffragando la tesi di una fuoriuscita di strada “autonoma”.

La spiegazione a quanto successo, gli inquirenti, l’hanno avuta pochi giorni fa, quando il conducente originario del Vanoi, è stato in grado di firmare il consenso all’utilizzo dei dati relativi al test sull’alcol che i carabinieri avevano immediatamente richiesto all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove l’anziano era stato trasportato in elicottero.

Dal successivo esame, emergeva come il conducente finito in ospedale aveva una concentrazione di alcol etilico nel sangue pari a 1,77 g/l.

I Carabinieri, impegnati in specifiche attività di prevenzione disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Trento al fine di arginare la recrudescenza degli incidenti stradali, informano come anche il rifiuto all’accertamento avrebbe comportato comunque la sanzione prevista per l’ipotesi più grave, fanno sapere che ora l’uomo rischia la revoca della patente, una ammenda che va da euro 3000 ad euro 12000 e l’arresto da un anno a 2 anni.