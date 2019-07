Associazione ferramatori Trentino Alto Adige: quando una passione di adulti diventa un gioco da bambini

Cos’è l’amore? La domanda se la sono fatta un po’ tutti quelli che hanno cercato di capire perché fosse successo loro di provare determinati sentimenti verso una persona, senza che li avessero pensati.

Cercare di capire un po’sull’amore, è importante per chi l’amore lo cerca, vuole viverlo pienamente, e farlo diventare parte integrante della propria vita.

Ci sono vari tipi di amore, che hanno in comune il fatto di volere il bene dell’altro. L’amore è donare se stessi per gli altri, che attraverso la forza di questo dono cambiano e diventano persone migliori. E farlo in maniera gratuita, senza altri secondi fini.

Quello che ci interessa adesso è riflettere sull’amore di coppia.

La voglia di coppia emerge in un momento della vita frutto di una scelta, la voglia di non rimanere soli con se stessi o soli con gli altri, ma di condividere un percorso con qualcuno di cui ci si è innamorati, e vivere quest’esperienza in maniera autentica e sincera.

L’amore che si crea all’interno di una coppia di innamorati prima e amanti poi, è qualcosa di unico e, al di là delle possibili definizioni, si articola nelle forme che la coppia stessa decide, proprio perché è un mondo tutto loro, che li sostanzia di vita, e dà senso a tutto ciò che provano. .

Il primo concetto che rappresenta l’unione di coppia è il principio della fusione tra due persone, che prende le forme nella creazione di un altro da sé, comprendente tutti e due. Nella coppia, la chiusura del proprio ego si trasforma verso un dinamismo duale, in cui al centro c’è l’interesse condiviso dei due amanti, che si ritrovano nella dimensione dell’abbraccio d’amore e nella voglia di essere uniti durante tutta l’esperienza di vita, o quantomeno per tutto il tempo in cui l’afflato amoroso li coinvolge emotivamente e fisicamente.

Il sentimento d’amore maturo si fonda sul principio che, volere il bene dell’altro, significa non usare l’altro per creare il proprio stato di bene.

La condizione di essere coppia è una modalità che spinge le persone a stare insieme sia per motivazioni biologiche, sia per occupare uno spazio di vita, altrimenti lasciato in libertà e vissuto in solitudine.

L’amore tout court però non è sufficiente per creare una coppia stabile e affiatata, in cui il Noi di coppia sia il principio a cui si ispira ogni decisione.

Tendenzialmente la storia di una coppia parte da un incontro, che fa scattare qualcosa, un interesse, ma anche no. Infatti essendo l’innamoramento un fatto slegato da logiche codificate, può essere sia immediato come graduale. Avvicinandosi emotivamente, provando emozioni, il percorso di vita tra due persone, le porta al riconoscimento di affinità che sono lo specchio per decidere di mettersi insieme.

Questa fase dell’innamoramento non ha regole precise, come in genere l’amore, e può partire con un colpo di fulmine, o solo come un episodio da cui si articola una conoscenza.

Nel momento del riconoscimento del sentimento condiviso, troviamo la forza di capire che si sta iniziando un percorso di conoscenza che porterà, se l’interesse e l’amore sono autentici, al nascere della coppia vera e propria.

Da qui parte il viaggio, perché nella prima fase dell’innamoramento emergono tutti gli aspetti positivi del carattere e della fisicità dei due, che possono essere oggetto di rifiuto, anche inconscio, dell’altro, oppure di conferma e quindi di scelta. La scelta di unirsi in una coppia appunto.

La vita di coppia, che comunque è patrimonio della coppia stessa, si può realizzare in vari modi, e l’elemento determinante è il fatto di condividere la vita insieme.

La percezione di beatitudine amorosa, che scatta nell’innamoramento, pùo scontrarsi però con la realtà del vivere giorno per giorno il quotidiano essere insieme.

Se alla base c’è un sentimento profondo d’amore e un progetto di vita comune, è probabile che tutto quello che può succede, rientra nell’esperienza inevitabile e finisce per rafforzare il rapporto, visto che superare le difficoltà insieme aumenta la complicità e il legame.

Lo svegliarsi dal sogno dell’innamoramento può essere più o meno veloce, e passa per una fase di disillusione consapevole, in cui il profilo della coppia si articola verso la stabilizzazione di un rapporto duraturo, che nelle forme più evolute raggiunge dei livelli di compenetrazione dei due partner, che sembrano fondersi per vivere non solo l’uno per l’altro, ma per cambiare il mondo che li circonda.

Sì, perché l’evoluzione massima di un rapporto, al di là degli aspetti biologici e riproduttivi, è quella dar forma ad un’entità nuova che sviluppa le due identità singole.

Dalla coppia non nasce solo la vita, e far nascere un figlio è la dimostrazione evidente e concreta di questo amore, ma fa nascere un corpo a due che unisce e rafforza il proprio stare al mondo. La vita di una coppia felice, rende felici anche le persone che vivono attorno, perché dalla serenità affettiva scaturisce un’energia contagiosa per chi c’è intorno.

Così la disillusione è il momento della consapevolezza, l’innamoramento è cambiato e l’attrazione si sviluppa in altri modi, visto che la conoscenza dell’altro è massima, e anche la verifica se quello che si era pensato corrisponde esattamente all’evidenza.

Il desiderio sessuale appagato, e appagante è un capitolo molto importante. Quando infatti la coppia si ritrova energeticamente nell’unione sessuale, molte perplessità svaniscono, poiché, inutile negarlo, la potenza di un’intesa sessuale appagata e appagante, è forse la “medicina” per superare momenti di appiattimento e delusione.

Nell’intimità sessuale della coppia, c’è il mettersi a nudo difronte all’altro e si percepisce quel senso di accoglienza profonda del proprio essere che è alla base della vita. E’ in fondo quello che si desidera dalla persona che ti sta accanto, quando c’è amore.