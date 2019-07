A Luserna parte il primo progetto pilota «Coliving»: 4 appartamenti ITEA a canone zero

Tutto è ormai pronto per quarantottesima edizione del Motoraduno Internazionale Città di Rovereto che anche per quest’anno è stato inserito nel Calendario Turismo della Federazione.

Il Direttore Turistico Paolo Piccolroaz ha elaborato nuovi itinerari e non mancano le novità come il cambio di menù servito nell’area camping e la cucina affidata alla cuoca Maria della “ The Leprechaun Irish Pub & Store”.

Dj Thomas farà ballare sulle note di un mix 1980- 2019.

Pubblicità Pubblicità

A livello logistico il campeggio con docce e servizi, sarà attivo da domenica 11 agosto fino a lunedì 19 presso i Campi Polivalenti dei Lavini di Marco, mentre la cucina aprirà mercoledì 14 .

Il costo dell’utilizzo dell’area camping sarà di 5 euro a testa indipendentemente dai giorni di utilizzo.

Il programma prevede per il giorno di Ferragosto la “ motociclettata” sul Monte Bondone, per portarsi poi al ” Rifugio Belvedere ” in Località Bordala da dove si scenderà a Castellano per l’inaugurazione di un rinnovato Bar.

La seconda tappa del Motoraduno Internazionale 2019, si snoderà per la strada che conduce in Val Daone, nelle Giudicarie.

Poi pausa in un ristorante immerso in ampi prati verdi e sulla tranquillità della spianata di Vermongoi, con i caratteristici fienili del posto.

Il programma di sabato 17 agosto porterà i motociclisti sulle sponde del lago di Tovel che sarà raggiunto con un bus navetta.

Il gran finale di domenica sarà la sfilata con ritrovo in Corso Bettini per raggiungere il Colle Miravalle e la Campana dei Caduti che con i suoi 100 rintocchi ufficializzerà la chiusura del motoraduno.