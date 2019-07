Nuova vita per il campetto multisport di Sfruz

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del nuovo campetto multisport del Comune di Sfruz, finanziati con i fondi messi a disposizione per i Comuni dal Ministero degli Interni.

Nuova vita, dunque, per il campetto nel cuore del paese. L’intervento ha riguardato l’ammodernamento del campo di calcetto, con la messa in opera del manto da gioco in resina sintetica di ultima generazione in due colori: terra di Siena e blue.

Oltre alla pavimentazione, poi, sono state sostituite le porte e il canestro per il gioco della pallacanestro.

Un lavoro di riqualificazione importante che si inserisce negli interventi di manutenzione messi in essere dall’amministrazione comunale e che nei prossimi mesi interesseranno anche la Caserma dei Vigili del Fuoco volontari, il verde pubblico e la piazza in prossimità della fontana.

Per la sistemazione del campetto, come detto, sono stati utilizzati i fondi messi a disposizione dal Ministero degli interni per lavori di messa in sicurezza e sistemazioni del patrimonio comunale.

Si dice soddisfatto il sindaco di Sfruz Andrea Biasi. “Con il campetto è stato fatto un ottimo lavoro di squadra – afferma Biasi – e il mio ringraziamento va innanzitutto a tutti coloro che hanno permesso la sua riqualificazione. Infatti, l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Ministero, circa 40 mila euro, aveva delle tempistiche molto ridotte e richiedeva un impegno notevole da parte degli uffici. Il mio grazie va quindi agli uffici del Comune di Predaia, con il quale condividiamo un progetto di Gestione Associata estremamente funzionale”.

“Vedere il campetto tornare a nuova vita – conclude il sindaco –, oltre alla soddisfazione come amministratore, fa riaffiorare in me i ricordi dell’infanzia e dei pomeriggi passati a giocare a calcio. Ora anche i numerosi bambini che gravitano su Sfruz avranno la possibilità di usufruire di una struttura nuova e funzionale”.