La foto del giorno

Dopo le indicazioni per una vacanza low cost divertendosi spendendo il meno possibile, vediamo adesso le regole per una tipologia di vacanza che sta andando per la maggiore: ferie rosa cioè tra sole donne, senza uomini al seguito.

Una scelta fatta da 1,4 milioni di donne italiane che hanno programmato una vacanza solo con le amiche.

Alla base di tutto ci dev’essere un gruppo ben amalgamato, fatto di donne che non si faranno condizionare dalla nostalgia per il proprio uomo lasciato a casa.

Opportuno programmare prima di partire i momenti da passare insieme sulla base ad esempio dei gusti differenti.

Partire coscienti del fatto che per riuscire, la vacanza avrà bisogno di conciliazione e flessibilità anche di fronte agli imprevisti.

La chiarezza è alla base della possibilità di poter trovare con le compagne un punto d’incontro evitando discussioni e tensioni.

Se la vacanza sarà trascorsa in un appartamento, meglio evitare di monopolizzare gli spazi comuni specialmente bagno e cucina.

E nello stessa situazione è meglio programmare tempestivamente i turni di cucina e di pulizia.

La vacanza di coppia è una cosa del tutto diversa, per farla con le amiche ci vuole molta più tolleranza e considerare la possibilità che nel gruppo ci possano essere gusti diversi.

Si è in ferie, quindi i problemi personali devono essere lasciati a casa, evitando di farli diventare cosa comune.

Quindi ci vuole equilibrio in tutte le mosse che si faranno.

Di fronte alle incomprensioni da evitare assolutamente la reazione istintiva.

In un gruppo al femminile è molto facile la contrapposizione tra amiche e sarebbe il via per il fallimento della vacanza.

Meglio piuttosto ironizzare, sdrammatizzare e se c’è la possibilità, ricorrere anche all’umorismo.

Evitare assolutamente la competizione, del resto molto facile tra le donne: a livello fisico, di possibilità economiche o a maggior ragione, se dovesse comparire un uomo all’orizzonte.

A prevalere dev’essere sempre e comunque la spensieratezza.

E come le vacanze rosa stiano sempre più diventando un business, ne è conferma la scelta di un hotel a Copenaghen, il Bella Sky, di riservare un piano alle donne.

Una scelta che rispecchia anche una realtà della nostra società: quella dei padri separati che passano le vacanze con i figli avuti da una relazione precedente. Ed ecco come la vacanza parallela della nuova compagna con le amiche, può evitare tensioni e nervosismi.