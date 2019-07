Tagli solidarietà internazionale, serviranno per aiutare giovani, donne e famiglie trentine. Fugatti: «Altra promessa mantenuta»

I tagli eseguiti alla voce «Solidarietà internazionale» serviranno per avere trasporti meno cari per studenti e disabili trentini; agevolazioni per le famiglie che fanno fare sport ai propri figli e per un’ulteriore aiuto al reddito delle donne in difficoltà.

Ancora una volta il governatore Maurizio Fugatti mantiene le promesse fatte in campagna elettorale dall’alleanza di centro destra a traino Lega.

Nessun sorpresa quindi, e appaiono strumentali gli attacchi che arrivano dalla sinistra trentina sula questione.

Pubblicità Pubblicità

I tagli alle risorse della solidarietà internazionale come quelli all’accoglienza erano nel programma del centro destra autonomista. «Prima i Trentini». Ricordate? Punto e basta. «Nessun scandalo – ha detto il governatore – era nel programma, e per noi è un’altra promessa mantenuta»

Per i progetti di solidarietà internazionale saranno investiti quasi 2 milioni di euro.

Il resto, ovvero, quasi 4 milioni serviranno per aiutare i cittadini e contribuenti Trentini.

Secondo Fugatti è molto più importante pensare al settore sociale: aiutare i giovani, le famiglie e le donne lavoratrici.

Se dai tagli dell’accoglienza dei profughi ne hanno beneficiato i pensionati ultra settantenni che potranno viaggiare gratis sui mezzi di trasporto, a trarre vantaggio dalla «compressione» dei fondi impiegati per dei progetti in giro per il mondo saranno invece i giovani, le donne e le famiglie Trentine.

La giunta provinciale è principalmente impegnata nel concedere gli abbonamenti scontati per gli studenti prima che ricomincino le lezioni.

In questo modo si cercherà di agevolare le famiglie che hanno un reddito Icef non particolarmente alto.

Mentre sono ancora in fase di studio gli interventi per facilitare i disabili a muoversi con i trasporti.

Per quanto riguarda il capitolo dei giovani e dello sport, l’idea della giunta è quella di farsi carico dell’iscrizione (parziale o totale) di un ragazzo presso una società sportiva.

Il budget non dovrebbe superare i 200 euro l’anno, che per alcune famiglie è comunque un costo insostenibile.

E’ previsto inoltre un aumento della detrazione al reddito femminile nell’ambito del calcolo Icef.

L’assessore alle Politiche Sociali ha annunciato che Itea metterà a disposizione gratuitamente alloggi inutilizzati da almeno cinque anni e dislocati in zone di montagna scarsamente popolate. A Luserna sono disponibili i primi cinque appartamenti.

Stefania Segnana ha inoltre tranquillizzato i sindacati che lamentavano un malfunzionamento nella piattaforma usata per la presentazione delle domande Icef. Secondo l’assessore sarà tutto sistemato in poco tempo.