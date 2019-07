Pedibus Mori: ancora troppo poche le adesioni

L’assessore comunale alla cultura e istruzione Filippo Mura rinnova il suo appello: «Invito genitori, nonni, volontari ad aderire al servizio pedibus che, senza il loro prezioso aiuto, non può partire».

L’assessore aveva consegnato personalmente, negli ultimi giorni di scuola, i moduli di adesione a ogni bambino, ma a oggi sono solo 9 i ragazzi iscritti e 2 gli adulti che hanno dato disponibilità ad accompagnarli.

«Molti Comuni a noi vicini riescono ad attivare anche 2 o 3 “linee”.

Qui sembra che si sia persa la sensibilità verso questo tipo di servizio che pure potrebbe essere educativo, ecologico e socialmente valido sia per i ragazzi sia per gli adulti. Recentemente si è anche parlato di necessità di creare un servizio di posticipo scolastico, ma il pedibus potrebbe benissimo sopperire a questo tipo di bisogno.

Purtroppo, l’ente pubblico non può garantire tutto e, per iniziative come questa, è indispensabile un impegno civico, un’attenzione da parte della popolazione. Avviene nei Comuni della Busa, avviene nella vicina Villa Lagarina.

Qui invece, su questo progetto, il concetto di “cittadinanza attiva” sembra non prendere piede. Cosa curiosa, visto che, al contrario, il nostro mondo associativo mostra una straordinaria e disinteressata vitalità».

Mura non rinuncia del resto a un ultimo tentativo: «Per parte mia posso tenere aperti i termini per l’adesione anche fino ad agosto, ma per la fine di quel mese bisogna poter sapere se il servizio può effettivamente partire oppure no».

Chi volesse ulteriori informazioni può rivolgersi all’assessore o contattare via email o telefono il servizio Comunità e Attività produttive del Comune di Mori.