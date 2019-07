Lavori in Valsugana: deviazione di carreggiata da lunedì notte in località Crozi

Rottura fra Lega ed Agire per il Trentino a Borgo Valsugana.

Marika Sbetta, candidata di coalizione alla carica di Sindaco nelle ultime elezioni comunali, è stata nominata capogruppo della Lega in consiglio provinciale.

Secondo «AGIRE per il Trentino – Borgo e Olle» la sua nomina è un‘ evoluzione che «riteniamo poco rispettosa dell’impegno e del risultato di AGIRE e della coalizione a tre che l’ha sostenuta. Non abbiamo fatto polemica quando il nome della candidata della coalizione lo abbiamo scoperto sui media, e abbiamo fatto pure buon viso a cattivo gioco quando sulle pagine dei social, appositamente aperte per la campagna elettorale, il lavoro della squadra di AGIRE non veniva minimamente considerato. Ora però ci sembra davvero troppo…» – Si legge nel comunicato del movimento

«Sbetta siede in Consiglio comunale non grazie ai voti della sua lista, – si legge ancora nella nota – e neppure grazie ai voti della Lega, ma grazie a quelli raccolti da AGIRE, che di fatto ha maturato un consigliere. La norma prevede però che, laddove un candidato sindaco non vinca le elezioni, a questo venga ceduto il seggio di una delle liste che lo sostenevano: questa parte è toccata ad AGIRE, ed è per questo che oggi Sbetta è in Consiglio comunale al posto di uno dei nostri candidati».

Secondo Agire «Appare dunque sfrontata la scelta politica di Marika Sbetta, da qualche giorno tesserata Lega, di fare il capogruppo di una delle forze politiche che la sostenevano, senza neppure sentire la necessità di un minimo confronto con la nostra segreteria politica. Sono comportamenti che lasciano l’amaro in bocca e obbligano ciascuno di noi a prendere atto che la correttezza, pare proprio, sia una virtù non compatibile con la politica. Noi nella campagna elettorale per le comunali di Borgo Valsugana e Olle ci abbiamo messo cuore, lealtà e rispetto. Facendo così forse abbiamo sbagliato lo stesso, – conclude la nota – ma non ce ne pentiamo, ne valeva la pena, perché per noi vale di più la correttezza che una poltrona».

