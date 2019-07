Il bar di Mollaro cerca un gestore: offerte entro il 20 agosto

Il bar di Mollaro, nel Comune di Predaia, è in cerca di un gestore. Il Comune ha infatti pubblicato il bando per l’affidamento a terzi della gestione del bar situato al piano terra della casa Sociale di Mollaro, in piazza S. Marco.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle 12 del 20 agosto prossimo.

Il rapporto contrattuale avrà durata di sei anni, prorogabile senza gara di ulteriori sei, con decorrenza dalla stipula del contratto e comunque sino al 31 dicembre 2025.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente in qualsiasi momento la concessione per ragioni di interesse pubblico, con idoneo preavviso di sei mesi.

La scelta del contraente avverrà utilizzando la procedura dell’asta pubblica con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il canone annuale a base d’asta (al netto dell’Iva nella misura di legge) è di 10 mila euro.

Per essere ammessi alla gara gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Predaia un plico chiuso, in modo da garantirne l’integrità, a pena di esclusione, contenente la documentazione necessaria.

Il plico dovrà essere spedito mediante raccomandata del servizio postale statale o tramite corrieri specializzati, oppure con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Predaia, il quale ne rilascia apposita ricevuta.

Le richieste di informazioni e chiarimenti riguardo alla gara dovranno pervenire per iscritto al Comune per la presentazione dell’offerta o a mezzo e-mail indirizzata al responsabile del procedimento, dott.ssa Marcella Seppi (marcella.seppi@comune.predaia.tn.it).

Il bando completo e la relativa documentazione sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Comune www.comune.predaia.tn.it.