Vigo di Ton ricorda Massimiliano Sala: è tutto pronto per il “Torneo d’Estate”

Massimiliano Sala si è spento a soli 42 anni lo scorso ottobre, dopo aver lottato a lungo con la malattia. A Vigo di Ton era nato e cresciuto, insieme all’inseparabile fratello Luca, a pane e pallatamburello, lo sport che ha amato in maniera così intensa.

Era un bambino quando ha iniziato a colpire la pallina insieme agli amici di sempre. Gli stessi amici che condivideranno qualche caduta, ma soprattutto tante vittorie e soddisfazioni, sempre con la maglia della Libertas Ton sulle spalle.

Un attaccamento alla propria società che lo porterà a entrare a far parte della dirigenza una volta appeso il tamburello al chiodo, oltre a insegnare lo sport ai più piccoli, rapiti dai suoi modi garbati e dalla sua capacità unica di farsi voler bene.

Chi lo conosceva da vicino dipinge il ritratto di una persona sempre impegnata nel sociale, nella vita di comunità e nel volontariato, tra Gruppo Giovani, Pro Loco e tutte le diverse associazioni del paese.

Per questo la Libertas Ton e la Young Promotion, le due realtà alle quali Massimiliano era maggiormente legato e di cui ha fatto parte per tanto tempo, hanno deciso di dedicargli un momento speciale. Per non dimenticare gli attimi vissuti insieme su quella terra rossa. E per ricordare con il sorriso una persona dal cuore gentile.

A Vigo di Ton è tutto pronto, dunque, per il “Torneo d’Estate”, evento organizzato, come detto, dalla Polisportiva Libertas Ton e dalla Young Promotion, in collaborazione con il Comune, e sostenuta da tanti sponsor locali.

Il campo di tamburello del paese ospiterà, a partire da lunedì prossimo, 22 luglio, e fino a sabato, delle sfide entusiasmanti.

Le più sentite andranno in scena mercoledì: due partite spettacolo dedicate alla memoria di Massimiliano Sala.

Alle 19 solcheranno la terra rossa di Vigo le ragazze della serie B femminile del Rallo e del Segno, mentre alle 21.30 impugneranno il tamburello due rappresentative di giocatori di serie A. Il ricavato della serata sarà devoluto a un’associazione per la ricerca contro il cancro.

Massimiliano ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Ton. Troppo forte il legame che aveva stretto con la sua gente, troppo buono d’animo per non farsi volere bene da tutti.

Un vuoto che però sarà sempre illuminato dalla luce cristallina del suo sorriso, che non si spegnerà. In chi lo ha conosciuto resta il ricordo di ciò che ha saputo donare, resta la gioia di aver conosciuto, apprezzato, amato una persona limpida, onesta, preziosa.