Pascal Rizzi prosegue al meglio la preparazione sullo Stelvio: «Le caviglie operate, con annessi fastidi, sono ormai un ricordo»

Il posto in squadra Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) per la prossima stagione invernale è stato annunciato pubblicamente dalla Federazione Italiana: Pascal Rizzi è stato inserito nel gruppo W.C./E.C. (Coppa del Mondo/Coppa Europa).

Nel frattempo la fase di preparazione dell’atleta noneso prosegue, quindi, con ancora più motivazione.

Gli stimoli all’azzurro non mancano di certo e particolarmente intensa si sta rivelando la fase di preparazione “a secco”. Oltre alle uscite in bicicletta, alle sedute in sala pesi e alle lunghe camminate in montagna, il 23enne si sta preparando con alcuni lavori specifici legati proprio alla disciplina dello skicross.

“La parte atletica sta procedendo per il meglio – spiega Rizzi – e, per ora, sto continuando a lavorare senza intoppi fisici. Le caviglie operate, con annessi fastidi, restano ormai un ricordo e non mi stanno creando problemi. Sul versante sciistico i camp allo Stelvio sono andati bene: ho effettuato alcuni giorni in campo libero e poi qualche altro lavorando, nello specifico, sulle partenze. Sono davvero soddisfatto del lavoro compiuto fino ad ora. Speriamo restino condizioni di neve buone anche per i futuri ritiri con la squadra”.

Fabio Vighesso, responsabile dell’area sanità e in parte della preparazione fisica, membro del team personale di Pascal Rizzi, aggiunge: “Il lavoro intrapreso in questa parte iniziale della nuova stagione 2019/20 è stato impostato con metodo ‘puzzle’. Significa che operiamo su diversi aspetti che, poi, andranno composti alla perfezione per dare compattezza, stabilità fisica ed equilibrio all’atleta. Per quanto riguarda la parte tecnica specifica, si sta cercando invece di condurre l’atleta a saper gestire i dossi presenti nelle parti iniziali delle gare”.

Una novità dell’ultima ora l’annuncia Roberto Giovannini, responsabile del team personale e procuratore dell’atleta: “Trattiamo per introdurre un tecnico di fama, specializzato nel lavoro sugli sci, nel nostro gruppo. Operazione complicata, anche dal punto di vista economico. Entro due settimane credo che sapremo se l’operazione andrà in porto”.