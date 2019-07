Cavedago ospita la “Triathlon del Boscaiolo”, quinta tappa del Campionato Italiano

Per la prima volta, domenica 21 luglio 2019, Cavedago ospiterà la “Triathlon del Boscaiolo”, la quinta tappa del Campionato Italiano del Boscaiolo. Una competizione itinerante organizzata a livello nazionale e internazionale per sostenere la professione del boscaiolo e le nuove tecnologie in questa attività.

Ogni anno la F.I.B. – Federazione Italiana Boscaioli – si impegna nell’organizzare il Campionato Italiano del Boscaiolo per incentivare le varie Associazioni nazionali ad ospitare una tappa della competizione sul proprio territorio.

E così domenica 21 luglio la quinta tappa del Campionato Italiano 2019 approderà a Cavedago, nell’Altipiano della Paganella, ai piedi delle Dolomiti di Brenta.

Molti sono gli appuntamenti previsti per la “Triathlon del Boscaiolo” di Cavedago, dalle esposizioni di sculture e attrezzature boschive fino al Raduno degli Ultraleggeri.

La gara vera e propria di Cavedago prevede tre delle cinque sfide previste dal Campionato: l’abbattimento di un palo con l’obiettivo di colpire un bersaglio posto a 5 metri di distanza, la sramatura ovvero il taglio di 39 pioli sporgenti da un tronco e, infine, tagliare nel minor tempo possibile un tronco di legno con l’accetta.

Come prevede il regolamento, alla “Triathlon del Boscaiolo” di Cavedago parteciperanno gli atleti tesserati F.I.B, ma anche tutti coloro che dimostreranno di conoscere il mestiere e di essere in grado di utilizzare le attrezzature della professione. E per questo motivo la gara sarà aperta anche alla donne che verranno giudicate allo stesso modo dei concorrenti maschi. Alla fine della competizione verrà stilata una classifica dei partecipanti tesserati e non, con premi finali.

La F.I.B. con il Campionato Italiano si pone l’obiettivo di pubblicizzare le più recenti conquiste nella tecnologia delle macchine, gli attrezzi e l’abbigliamento di sicurezza utilizzato dai boscaioli di professione.

Oltre a ciò nella pianificazione e svolgimento delle gare viene posta una particolare attenzione agli aspetti della sicurezza dei lavori nel bosco. Infine l’obiettivo a lungo termine del Campionato è di sostenere la professione del boscaiolo e valorizzare l’utilità dello stesso, nel contesto di salvaguardia del territorio in cui opera.

L’appuntamento è per domenica 21 luglio, in località Priori, a Cavedago con la “Triathlon del Boscaiolo”, quinta tappa del Campionato Italiano del Boscaiolo 2019.

A partire dalle ore 8.00 le iscrizioni e le qualificazioni con inizio gara alle ore 9.00, seguirà la pausa pranzo e il termine della gara è previsto nel pomeriggio con le premiazioni alle ore 16.00. Per l’occasione verranno esposte varie attrezzature boschive, tra cui la teleferica Valentini a trazione idraulica, e l’esibizione di sculture in legno degli artisti Marco Peloni, Erich Trocker e Davide Zeni.