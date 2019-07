Sono oltre 10.000 gli emendamenti che i consiglieri provinciali di Trento hanno depositato ieri a palazzo Trentini in corrispondenza del bilancio preventivo 2019-2021 della Provincia.

Un’alzata di scudi senza precedenti.

Una nota informa che le minoranze hanno presentato il maggior numero di emendamenti, principalmente a carattere ostruzionistico.

Se maggioranza e minoranza non dovessero andare d’accordo si andrebbe verso un lungo braccio di ferro.

Per conoscere il dettaglio ripartito per gruppi bisogna aspettare il completamento delle procedure di verifica, in corso presso gli uffici competenti del Consiglio.

Nel frattempo si sa che il Patt ne ha presentati poco meno di 4.000, circa 600 il Movimento 5 Stelle, 1.600 Futura e 1.500 il Pd.

Per quanto riguarda i 5 Stelle lo scopo è reintrodurre le agevolazioni sull’addizionale regionale.

I Pentastellati chiedono che il sovrintendente scolastico sia nominato dal consiglio provinciale con i due terzi dei componenti.

I 5 Stelle chiedono anche l’esenzione dalla tassa di soggiorno per i trentini che vanno in ferie in Trentino e che il costo delle aziende venga coperto fino al 70% per le aziende che iscrivono i propri dipendenti ai corsi di alta formazione professionale.

Gli emendamenti del partito democratico puntano invece sulla famiglia, scuola e cooperazione internazionale, mentre Futura si concentra maggiormente sugli aiuti alla famiglia (maggiori agevolazioni sulle tariffe degli asili nido e un calcolo dell’Icef che non tenga conto del reddito della madre).

Altri emendamenti riguardano il mantenimento del tedesco e dell’inglese nelle scuole.

In arrivo anche alcuni emendamenti della Lega, anche se saranno veramente pochi quelli che aggiungeranno proposte all’assestamento.